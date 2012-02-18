مجوز چهار دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در خراسان رضوی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگری میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی از تعلیق مجوز چهار دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در استان خبر داد.

مسعود منتجبی گفت: با توجه به سوابق موجود در این اداره کل و وصول شکایات متعدد و عدم پاسخگویی مناسب به مشتریان و مراجع ذی ربط مجوز فعالیت شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسمان مشرق زمین در مشهد، یاران دوست در تربت حیدریه و بیهق در سبزوار لغو شد و شرکتهای نامبرده تا اطلاع ثانوی اجازه فعالیت ندارند.

وی با اشاره به تعلیق فعالیت یک دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مشهد نیز گفت: همچنین به دلیل بی توجه بودن به اخطارها و شکایات رسیده دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شهر خورشید در مشهد به مدت سه ماه تعلیق شد.

منتجبی اظهار داشت: طبق ضوابط و مقررات موجود این شرکت مجاز به ثبت نام تور جدید نبوده و صرفا باید به تعهدات قبلی خود عمل کند.

فراخوان ارسال مقالات هفتمین همایش علمی وپژوهشی جاده ولایت اعلام شد

سرپرست امور فرهنگی واجتماعی میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: هفتمین همایش علمی، پژوهشی جاده ولایت در سال 91 همزمان با دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در دهه کرامت برگزار می شود.

محمد جواد انوشه گفت: همایش جاده ولایت شش سال توسط این اداره کل برگزار شده و با تحقیقات میدانی بسیاری که صورت گرفته این واقعه تاریخی مغفول مانده توسط تیم های کارشناسی احیاء شده است.

وی با اشاره به اینکه مسیر حرکت امام رضا (ع) احتمال قریب به یقین از مرز شلمچه آغاز و با عبوراز استانهای خوزستان، کهکلویه و بویر احمر، فارس یزد ونهایتا خراسان به پایان یافته است، افزود: در همایش پیش رو با مشارکت صدا و سیمای استان فیلم مستندی با موضوع حرکت مسیر حضرت ساخته خواهد شد.

انوشه اظهار داشت: علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند مقالات خود را در سه محور میراث فرهنگی احیای مسیر وگردشگری مذهبی، جغرافیا ومسیر حرکت امام رضا(ع) و تاثیر حرکت امام رضا(ع) در شکل گیری فرهنگ وتمدن شیعی ارسال کنند.