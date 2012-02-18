راه افتادن جنبش "اپل را اشغال کنید"/ اعتراض به نقض حقوق کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه گذشته اپل برای اولین بار گزارشی درباره وضعیت کارخانجات و شرکتهایی که قطعات محصولات آن را می سازند منتشر کرد. جزئیات این سند، شرایط کار در کارخانه های 156 ارائه دهنده اپل را که در میان آنها نامهای بزرگی چون سونی، اینتل، سامسونگ و به ویژه فاکس کان نیز دیده می شوند، ارائه می کرد.

در پی انتشار این گزارش، "انجمن کار منصفانه" اپل را مقصر اصلی نقض حقوق کارگران در کارخانجات سازنده محصولات کوپرتینو دانست.

تیم کوک، رئیس اپل در واکنش به چنین اخباری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در کنفرانس سالانه "اینترنت و فناوری گولدمن ساچز" اظهار داشت: "شرایط کار برای اپل از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نگران تمام کارگرانی هستیم که در اروپا، آسیا یا در آمریکا برای ما کار می کنند."

مدیر اجرایی اپل افزود: "گزارشات ماهانه درباره شرایط کار هر ماه به صورت آنلاین در دسترس هستند. می توانید جزئیاتی که ما به دنبالی راهی برای حل آنها می گردیم را در آنجا بخوانید. هیچکس در بخش ما به اندازه اپل برای بهتر کردن شرایط کار تلاش نمی کند."

ارقامی از رکورد موفقیتهای اپل

پس از این کنفرانس، موسسه تحقیقاتی گارتنر گزارشی از ثبت یک رکورد جدید فروش محصولات اپل را منتشر کرد. برپایه اطلاعات گارتنر، در سه ماهه آخر سال 2011 کوپرتینو در سراسر دنیا 37 میلیون "آی- فن" فروخته است که این میزان 17 میلیون نسبت به رکورد قبلی بیشتر است و نشان می دهد که "آی- فن" 24 درصد از بازار تلفنهای همراه هوشمند را در اختیار دارد.

همچنین نتایج تازه ترین بررسیهای شرکت Strategy Analytics حاکی از آن است که تعداد "آی- پد"های فروخته شده در سه ماهه پایانی سال 2011 نسبت به سه ماهه چهارم سال 2010 به خاطر توزیع 15 میلیون دستگاه دو برابر شده است.

جنبشی به نام "اپل را اشغال کنید!"

در ادامه حمایت از وضعیت کار کارگران در شرکتهای سازنده محصولات اپل به ویژه "فاکس کان"، در روزهای اخیر جنبشی بین المللی به نام "اپل را اشغال کنید!" (Occupy Apple) و با هدف بهتر کردن شرایط کار در کارخانجات "های- تک" در بسیاری از شهرهای آمریکا و اروپا به جریان افتاد.

جنبش اشغال کنندگان اپل در شهرهای نیویورک، سانفرانسیسکو، لندن، بنگلور، سیدنی و پاریس دست به تظاهرات زدند و بیش از 200 هزار نفر در سایت Change.org و بیش از 60 هزار نفر در سایت SumOfUs.org اعتراض نامه ای را بر ضد شرایط کار به ویژه در کارخانه چینی "فاکس کان" به امضا رساندند. در این اعتراض نامه آنلاین از اپل خواسته شد که سیاست حفاظت و حمایت از حقوق کارگران را در پیش گیرد.

حمله یک گروه هکری به سرور "فاکس کان"

پس از تظاهرات جنبش "اپل را اشغال کنید!" یک گروه هکری با امضای SwaggSec موفق شد به یکی از سرورهای "فاکس کان" نفوذ کند و علاوه بر انتشار سندی که جزئیات این عملیات هکری را نشان می داد اکانتها و رمزهای عبور بسیاری از مشتریان و کارمندان این شرکت چینی سازنده محصولات اپل را در وب منتشر کرد.

همچنین به مدت چند دقیقه این گروه توانست از طریق یک حفره امنیتی به نام 9to5Mac وارد اکانت سفارشات تولید شرکتهای اپل، آی. بی. ام، مایکروسافت و اینتل به "فاکس کان" شوند. این حفره مدت کوتاهی باز ماند و به ویژه امکان دسترسی به اکانت "بنیانگذار فاکس کان" در وب امکانپذیر شد.

در سندی که گروه SweggSec در ادامه عملیات هکری خود منتشر کردند هرچند به شرایط کار کارگران "فاکس کان" که در سطح رسانه های جهانی بازتابهای گسترده ای داشته است اشاره می کند باوجود این تاکید می کند که گروه SweggSec این حمله را تنها با هدف سرگرمی انجام داده است!

"فاکس کان" حقوق کارگران خود را افزایش داد

در ادامه اعتراضات بین المللی سرانجام سازنده چینی "فاکس کان" اعلام کرد که حقوق کارگران کارخانجات این شرکت از 16 درصد تا 25 درصد نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت.

بنابراین، حقوق ماهانه یک کارگر برپایه دانش فنی که دارد بین هزار و 800 یوآن (در حدود 217 یورو/ در حدود 355 هزار تومان) و 2 هزار و 200 یوآن (در حدود 265 یورو/ در حدود 431 هزار تومان) نوسان خواهد کرد.

"فاکس کان" تاکید کرد که سه سال قبل حقوق یک کارگر این کارخانه 900 یوآن (در حدود 108 یورو) در ماه بود که نسبت به حداقل حقوق در بسیاری از استانهای چین رقم بسیار بالایی بود.