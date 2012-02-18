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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

احمدی:

علی آباد کتول مهیای برگزاری انتخابات رایانه ای است

علی آباد کتول مهیای برگزاری انتخابات رایانه ای است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار علی آباد کتول گفت: آمادگی لازم برای برگزاری رایانه ای انتخابات در این شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح شنبه در حاشیه آموزشی توجیهی اعضای هیئت اجرایی و نظارت وکارکنان فرمانداری افزود: انتخابات مجلس نهم در علی آباد کتول به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود.

وی افزود:‌ با توجه به برگزاری کاملا رایانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آباد کتول، ‌تمام امکانات نرم افزای و سخت افزاری برگزاری در شهرستان فراهم شده است.

احمدی تأکید کرد: تمهیدات لازم جهت تهیه امکانات سخت افزاری مورد نیاز برگزاری رایانه ای و الکترونیک انتخابات از سوی وزارت کشور واستانداری گلستان دیده شده و دوره های متعدد آموزشی مجریان انتخابات نیز برگزار می شود. 

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است. 

کد مطلب 1536799

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