به گزارش خبرنگار مهر، این پرونده 12 هزار صفحه دارد و در 33 جلد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است. ریاست دادگاه بر عهده قاضی ناصر سراج از قضات با سابقه قوه قضائیه است .تعدادی از متهمان که در بازداشت به سر می برند با لباس زندان به دادگاه منتقل شده و بقیه متهمان با لباس شخصی در محل حاضر شده بودند.

حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران بعد از قرائت تبصره‌های 1 و 2 ماده 188 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.

در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت آبادی با حضور در جایگاه به تشریح نحوه تشکیل گروه آریا پرداخت. قرار است بقیه کیفرخواست متهمان از سوی قاضی فراهانی قرائت شود.

چهار نفر از وکلای متهمان زن هستند که قرار است به دفاع از اتهامات موکلان خود بپردازند.