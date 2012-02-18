رئیس جمهوری درباره اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: در مورد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، رئیس جمهوری تمام مسئولیت را به معاون منابع و سرمایه انسانی خود آقای فروزنده داده است و از وی خواسته است که موضوع را به صورت فوری پیگیری کند.

وی ادامه داد: در جلسه ای هم که هفته گذشته با آقای فروزنده داشتیم نتیجه این شد که یا پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت رفاه مبنی بر تأمین بودجه های دولتی برای اجرای این قانون پیگیری شود یا پیشنهاد ما مبنی بر اینکه در مرحله اول این قانون در یک یا دو بیمارستان بزرگ در یکی از شهرهای بزرگ به صورت پایلوت اجرا شود و سازمان نظام پرستاری آماده است که یکی از این بیمارستانها را برای انجام این پایلوت تحویل بگیرد.

میرزابیگی افزود: بنا شد که هم پیشنهاد سازمان نظام پرستاری و هم وزارت بهداشت به استحضار رئیس جمهوری برسد و تصمیم گیری با رئیس جمهوری باشد که یا یک بیمارستان را برای پایلوت به سازمان نظام پرستاری تحویل دهند که نظر ما این بود که صفر تا 100 بیمارستان یکی همه اختیارات را تحویل دهند نه اینکه فقط بخش پرستاری یا یک بخش از بیمارستان را.

وی گفت: ما معتقدیم که اگر بیمارستان را به طور کامل تحویل بگیریم می توانیم با ضرایب k تعریف شده قوانین پرستاری را به طور کامل اجرا کنیم. یا اینکه می توان با تأمین بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دنبال شود.

میرزابیگی گفت: در هر صورت تا روز پرستار قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حداقل در چند بیمارستان به صورت پایلوت اجرایی می شود و به هر حال الان کار پیگیری این قانون از سطح وزارت بهداشت بالاتر رفته و مسئول پیگیری آن معاون سرمایه انسانی رئیس جمهوی است که یکی از این دو تصمیم را با نظر رئیس جمهوری اجرایی خواهد کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: سازمان نظام پرستاری با اجرای هر یک از این دو پیشنهاد با تصمیم رئیس جمهوری موافق است و از آن تبعیت می کند. گر چه معتقدیم همه منابع مورد نیاز این قانون لازم نیست از اعتبارات دولتی تأمین شود و می توان منابع مورد نیاز این قانون را از مردم، بیمه ها، تعدیل کارانه های گروه پزشکی و بخشی از اعتبارات دولتی تأمین کرد و کارانه های پزشکی باید سقف داشته باشد تا نظام عادلانه شود.

وی تأکید کرد: با یک بازنگری در پرداخت کارانه ها، چینش نیروی انسانی و جلوگیری از پرت منابع به راحتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قابل اجراست. البته بیمه ها و منابع عمومی هم باید به کمک بیایند در عین حال اعتقاد نداریم همه منابع را دولت باید تأمین کند، البته در ابتدا کمک دولت لازم است و اگر ابتدا در یک یا دو بیمارستان در تهران و احتمالاً در هر استان یک بیمارستان این قانون را به طور آزمایشی اجرا کنیم. نشان داده می شود که اگر مدیریت در دست پرستاران باشد کیفیت مدیریت چقدر متفاوت می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در مورد اعتبار مورد نیاز این قانون توضیح داد: در مورد اعتبار مورد نیاز این قانون ابتدا یک رقم را وزارت رفاه پیش بینی کرده که رقم 2500 میلیارد تومان را اعلام کرده بودند. که این رقم اصلاً مورد قبول نیست و سنگ بزرگی بود که جلوی اجرای قانون گذاشته بودند زیرا این رقم تقریباً نصف بودجه وزارت بهداشت بود که عملاً تأمین آن امکانپذیر نیست.

وی گفت: پیشنهاد دیگری را وزارت بهداشت برای اجرای این قانون اعلام کرد که حدود 1250 میلیارد تومان بود که این رقم نیز گر چه امکانپذیر است اما باز هم مبتنی بر این است که کل بار را به دولت تحمیل کنیم که از نظر ما صرف نگاه به بودجه دولتی باز هم موجب پرت منابع می شود و یک نگاه غیر دقیق خواهد بود.

میرزابیگی ادامه داد: باید محدودیتها و واقعیتها را در نظر بگیریم. به نظر ما با اعتبار دولتی خیلی کمتر از این و به جای آن با بازنگری در نیروی انسانی، بهره وری و مدیریت مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی می توانیم این قانون را با اعتبار کمتر اجرایی کنیم.

وی افزود: ما الان دانشگاههای علوم پزشکی داریم که از 19 هزار پرسنل آن فقط 5 هزار نفر پرستار هستند و در حال حاضر از حدود 360 هزار پرسنل وزارت بهداشت فقط 60 هزار نفر آن کادر پرستاری هستند. این نسبت باید بازنگری شود و دولت حق دارد که با این آمارها بگوید دیگر نمی توانیم استخدام کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: فروزنده؛ معاون رئیس جمهوری در جلسه هفته گذشته نیز اعلام کرد که دولت نسبت 2 نیرو به ازای هر تخت بیمارستانی را قبول دارد که 1.5 نفر آن باید پرستار باشد، این حرف اساسی است که مورد توافق سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت هم هست.

میرزابیگی گفت: اگر اختیار مدیریت بیمارستانها را در مرحله پایلوت به سازمان نظام پرستاری بدهند اثبات می کنیم که با اصلاح مدیریت، نظام پرداختی و کارانه ها می توان با نصف بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در کل کشور اجرا کرد.

وی افزود: متوسط اقامت یک بیمار در بیمارستان در دنیا بین 3.7 تا 4 روز است و در کشور ما کمتر است، اگر 3 روز را به عنوان متوسط اقامت یک بیمار در نظر بگیریم بر اساس تعرفه و ضریب k خدمات پرستاری به طور دقیق هزینه خدمات یک بیمار را تعیین می کنیم و سهم آن برای بیمار، بیمارستان، دولت و بیمه ها به طور دقیق قابل محاسبه است که این بررسی نیز در حال انجام است و نتایج آن به زودی اعلام می شود و طی آن همه هزینه های بیماران به طور دقیق مشخص می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: مرحله پایلوت و آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیازی به مصوبه شورای عالی بیمه ندارد و نظر رئیس جمهوری هم این است که مرحله آزمایشی انجام شود زیرا طرحی که در شورای عالی بیمه تصویب می شود باید دقیق و با آمار و ارقام باشد زیرا در عمل با اجرای بسته های خدماتی متفاوتی مواجه هستیم که برای شورای عالی بیمه در مرحله تصویب این قانون و تأمین منابع باید همه نکات شفاف باشد.

وی گفت: به هر حال با وجود تعریف k تعرفه خدمات پرستاری نظر ما این است که اجرای آزمایشی این قانون به شفاف شدن امور کمک می کند و میزان اعتبار دقیق مورد نیاز قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مشخص می شود و معتقدیم اجرای این قانون به نفع مردم است و به منابع بیمارستانها هم کمک می کند.