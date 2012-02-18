زهره مهروی‌پور نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش داستان «دادگاه آسمانی» را به پایان رسانده‌ام و آن را به تصویرگر سپرده‌ام. قرار است بعد از آماده شدن تصاویر، درباره ناشر اثر هم مذاکراتی انجام بدهیم. مخاطب این داستان، دانش‌آموزان سال چهارم و پنجم دبستان هستند.

وی افزود: «دادگاه آسمانی» یک داستان کوتاه با 14 صفحه است که تصاویر آن هم قرار است کودکانه باشند. داستان آن درباره پرنده‌ای است که به خاطر خوردن گوشت‌های مانده، لاشخور نامیده می‌شود و در جنگل برایش دادگاهی ترتیب می‌دهند. لاشخور می‌گوید که من این دادگاه را قبول ندارم و باید در دادگاه پرندگان یعنی دادگاه آسمانی محاکمه بشوم.

این نویسنده در ادامه گفت: من کتاب را چند ماه پیش به تصویرگر تحویل دادم و قرار است تصویرگر خود با ناشر وارد مذاکره شود.

مهروی‌پور با اشاره به دستمزد نویسندگان کودک و نوجوان گفت: پیش از این ناشران کودک برای حق‌التالیف کتاب‌ها، 50 تا 75 هزار تومان پرداخت می‌کردند. این رقم در حال حاضر به 100 هزار تومان می‌رسد اما فقط عده‌ای از نویسندگان مطرح ادبیات کودک هستند که بیش از یک میلیون تومان دستمزد می‌گیرند. شرایط به گونه‌ای است که ناشرها، به سختی کاری را از نویسنده‌ها و مولفان می‌‍پذیرند. اگر همان 50 هزار تومان را هم بدهند ما راضی هستیم و مبلغی روی آن می‌گذاریم و زندگی‌مان را می‌گذرانیم.