تامین 600 تن میوه شب عید در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اصل نجاری افزود: این اقدام برای تامین رفاه مردم و میوه مورد نیاز آنان در این ایام، تنظیم بازار و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شده است.

وی ، با بیان اینکه میزان میوه توزیع شده در سال گذشته حدود 400 تن بود، گفت: امسال این میزان افزایش یافته و شامل 400 تن پرتقال و 200 تن سیب زرد و قرمز بوده که به قیمت دولتی و پایین تر از نرخ بازار در سطح شهر عرضه می شود.

نجاری ادامه داد: میوه ایام تعطیلات نوروزی از نیمه دوم اسفند ماه در 15 نقطه این شهر با نظارت بازرسان این اداره عرضه می شود.