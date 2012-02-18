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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

نجاری خبر داد:

تامین 600 تن میوه شب عید در مراغه

تامین 600 تن میوه شب عید در مراغه

مراغه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی مراغه گفت: 600 تن میوه برای تعطیلات عید نوروز و توزیع در بین مردم این شهرستان تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اصل نجاری افزود: این اقدام برای تامین رفاه مردم و میوه مورد نیاز آنان در این ایام، تنظیم بازار و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شده است.

وی ، با بیان اینکه میزان میوه توزیع شده در سال گذشته حدود 400 تن بود، گفت: امسال این میزان افزایش یافته و شامل 400 تن پرتقال و 200 تن سیب زرد و قرمز بوده که به قیمت دولتی و پایین تر از نرخ بازار در سطح شهر عرضه می شود.
 
نجاری ادامه داد: میوه ایام تعطیلات نوروزی از نیمه دوم اسفند ماه در 15 نقطه این شهر با نظارت بازرسان این اداره عرضه می شود.
 
وی اظهارکرد: این میزان میوه به صورت نامحدود و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد در این اماکن عرضه خواهد شد و مردم می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف آنرا با شماره تلفن 124 به ماموران این اداره اطلاع دهند.
کد مطلب 1536806

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