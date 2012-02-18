شاعر پیشکسوت قمی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان که شامگاه جمعه در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی قم و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم و جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان قمی برگزار شد، از حجت الاسلام عبدالحسین اشعری از شاعران پیشکسوت استان قم تجلیل شد.
شرح و ترجمه منظوم قرآن کریم، شرح و ترجمه منظوم نهج البلاغه، شرح و ترجمه منظوم صحیفه سجادیه، شرح و ترجمه منظوم زیارت عاشورا، شرح و ترجمه منظوم دعای ندیه و مناجات امیرالمومنین(ع) و شرح و ترجمه منظوم حدیث کساء از جمله آثار این شاعر پیشکسوت قمی است.
اشعری در این مراسم اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب برای دستههای عزاداری و هیئتهای مذهبی مختلف اشعار حماسی و ضد حکومت ستمگر شاهنشاهی میسرودیم که این اشعار در ایام محرم توسط مداحان و واعظان خوانده میشد.
وی عنوان کرد: در آن سالها تا آنجا که امکان داشت سعی میکردیم تا فریاد و پیام عاشورا را به گوش همه مردم برسانیم و به این امر افتخار میکنم.
قم - خبرگزاری مهر: حجتالاسلام عبدالحسین اشعری شاعر پیشکسوت قمی در پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس قم تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان که شامگاه جمعه در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی قم و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم و جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان قمی برگزار شد، از حجت الاسلام عبدالحسین اشعری از شاعران پیشکسوت استان قم تجلیل شد.
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