شاعر پیشکسوت قمی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان که شامگاه جمعه در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی قم و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم و جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان قمی برگزار شد، از حجت الاسلام عبدالحسین اشعری از شاعران پیشکسوت استان قم تجلیل شد.



شرح و ترجمه منظوم قرآن کریم، شرح و ترجمه منظوم نهج البلاغه، شرح و ترجمه منظوم صحیفه سجادیه، شرح و ترجمه منظوم زیارت عاشورا، شرح و ترجمه منظوم دعای ندیه و مناجات امیرالمومنین(ع) و شرح و ترجمه منظوم حدیث کساء از جمله آثار این شاعر پیشکسوت قمی است.



اشعری در این مراسم اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب برای دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی مختلف اشعار حماسی و ضد حکومت ستمگر شاهنشاهی می‌سرودیم که این اشعار در ایام محرم توسط مداحان و واعظان خوانده می‌شد.



وی عنوان کرد: در آن سال‌ها تا آنجا که امکان داشت سعی می‌کردیم تا فریاد و پیام عاشورا را به گوش همه مردم برسانیم و به این امر افتخار می‌کنم.

