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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

عادلی در گفتگو با مهر:

60 درصد بقاع گیلان درآمد خوبی دارند

60 درصد بقاع گیلان درآمد خوبی دارند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان گفت: گیلان دارای 940 بقعه متبرکه است که از این تعداد 50 تا 60 درصد بقاع درآمد خوبی دارند.

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نذورات بقاع متبرکه به ترتیب 40 درصد عمرانی، 20 درصد  فرهنگی، 30 درصد مدیریتی و 10درصد به عنوان حق تولی به سازمان مرکزی واریز و  دوباره برای تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه  کم درآمد استان بازپس داده می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه  صددرصد نذورات بقاع گیلان در استان سرمایه گذاری می شود، اظهارداشت: از مجموع نذورات 90 درصد در خود بقاع متبرکه و 10 درصد بقاع کم درآمد هزینه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: امسان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 570 میلیون تومان از محل درآمد 10درصد واریزی به استان برگشت داده و برای بازسازی ساختمانهای فرسوده 60 بقعه هزینه شود.

وی ادامه داد: نذورات بقاع متبرکه براساس فصول سال فرق دارد بسیاری از بقاع متبرکه گیلان در مناطق صعب‌العبور قرار دارند و فقط در فصل تابستان امکان سفر به این مناطق وجود دارد.

کد مطلب 1536809

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