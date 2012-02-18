60 درصد بقاع گیلان درآمد خوبی دارند

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نذورات بقاع متبرکه به ترتیب 40 درصد عمرانی، 20 درصد فرهنگی، 30 درصد مدیریتی و 10درصد به عنوان حق تولی به سازمان مرکزی واریز و دوباره برای تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه کم درآمد استان بازپس داده می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه صددرصد نذورات بقاع گیلان در استان سرمایه گذاری می شود، اظهارداشت: از مجموع نذورات 90 درصد در خود بقاع متبرکه و 10 درصد بقاع کم درآمد هزینه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: امسان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 570 میلیون تومان از محل درآمد 10درصد واریزی به استان برگشت داده و برای بازسازی ساختمانهای فرسوده 60 بقعه هزینه شود.

وی ادامه داد: نذورات بقاع متبرکه براساس فصول سال فرق دارد بسیاری از بقاع متبرکه گیلان در مناطق صعب‌العبور قرار دارند و فقط در فصل تابستان امکان سفر به این مناطق وجود دارد.