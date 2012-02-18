غربیها با اسد تسویه حساب می کنند/ تنبیه دمشق به علت حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان منصور" در گفتگویی مفصل با الاهرام درباره تحولات سوریه اظهار داشت: آنچه در سوریه می گذرد تنها مردم این کشور را نگران نکرده بلکه با توجه به اینکه سوریه در قلب منطقه بوده و از موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای بهره مند است باعث نگرانی جهان عرب شده است.

وی افزود: البته لبنان از همان ابتدا اعلام کرد در امور داخلی هیچ کشور عربی دخالت نمی کند. در واقع لبنان از زمان استقلال در سال 1943 علیه یک کشور عربی در حمایت از دیگری موضع نگرفته و به همین دلیل لبنان با تمامی کشورهای عربی روابط برادرانه ای دارد.

وزیرخارجه لبنان با اشاره به تفاوتهای لبنان و سوریه در نظامهای سیاسی حاکم تاکید کرد: با وجود این اختلافات، سوریه و لبنان در مسئله امنیت و ثبات با هم اشتراک دارند و هر چیزی که به امنیت سوریه ضربه بزند بر لبنان اثر منفی می گذارد و عکس این مسئله نیز صحیح است. در واقع لبنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ثبات و امنیت در سوریه مرتبط است.

وی تاکید کرد: همواره گفته ام که آنچه هم اکنون در سوریه می گذرد به حمایت همه طرفها جهت خروج این کشور از بحران با اجرای گفتگوهای موثر و اصلاحات، نیاز دارد.

منصور در پاسخ به سوالی درباره اصلی ترین طرفهایی که خواهان سرنگونی رژیم سوریه هستند، اظهار داشت: این مسئله ابعاد سیاسی بسیار عمیق تری دارد. بر این اساس با توجه به اهمیت و جایگاهی که سوریه از لحاظ منطقه ای دارد و تاریخ بلند مبارزه (علیه غربیها) و حمایت از مسئله فلسطین به علاوه جنگهایی که با اسرائیل داشته و هرگز حقوق ملت فلسطین را پایمال نکرده، متوجه می شویم که هم اکنون آنان (جبهه غرب) در حال تسویه حساب با نظام دمشق هستند. در واقع آنها معتقدند با تغییر نظام سوریه می توانند در منطقه به راحتی گام بردارند.

وزیرخارجه لبنان درباره نگاه خود به آینده تحولات سوریه اظهار داشت: فکر می کنم بحران سوریه از جغرافیای این کشور خارج شده اما سوریه در نهایت با توجه به اینکه بحرانش یک مسئله داخلی است و با پاسخگوی نظام به مطالبات مردم شاهد پایان یافتن بحران در آینده خواهیم بود.