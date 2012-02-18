فکر و اندیشه جوهره سینما است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در مراسم اختتامیه فیلم فجر در قزوین اظهارداشت: اکران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر در شهرستانها متقاضیان فراوانی دارد و راهبرد دولت در این زمینه نیز بهرهمندی استانها از جشنوارههای ملی است که از سال گذشته به صورت محدود آغاز و امسال نیز برای اولین بار شاهد اکران فیلمهای جشنواره در استانها بودیم.
وی یادآور شد: مسئولین استانها نیز باید به تحقق هرچه بهتر این مهم کمک کنند زیرا این حرکت، شور و نشاط را در جامعه افزایش می دهد و در تمام زمینهها از قبیل فیلم، موسیقی، هنرهای تجسمی و تئاتر در سالهای آینده شاهد با شکوهتر برگزار شدنشان در سطح استانها خواهیم بود.
حسینی با اشاره به سازمان سینمایی کشور افزود: هدف سازمان سینمایی کشور حمایت بیشتر از سینما است و باید در این مسیر تولیدات به سمتی برود که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما همخوانی داشته باشد.
وی اظهارداشت: وقتی که رهبر انقلاب با آن همه مشغله و مسئولیت این عنایت را به اهالی سینما دارند و فیلمها را می بینند و تشویق می کنند باید مسئولان و مدیران توجه و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: دشمنان نظام هویت ما را نشانه گرفته اند بنابر این وظیفه نخبگان فرهنگی است که به سینمای ایران کمک کنند تا آثاری تهیه و تولید شود که سبب سربلندی ایران اسلامی و بیانگر هویت واقعی ایران در جهان شود.
وی به حضور علی استون فیلمساز تازه مسلمان شده آمریکایی اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه دشمنان در طول تاریخ اسلام را دین شمشیر و خشونت معرفی کرده اند در حالی که اینگونه نیست و اسلام حامی مظلومان است.
حسینی بیان کرد: امروز فیلم های بسیاری علیه اسلام و مسلمانان در هالیوود ساخته می شود و امیدوارم سینماگران ما با تولید فیلم های سینمایی، تعریف صحیحی از دین مبین اسلام به جهانیان ارائه داده و پاسخ فیلم های ضد اسلامی را اینگونه بدهند.
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