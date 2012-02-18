بودجه سال 91 شهرداری با رقم 735 میلیارد تومان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی با اشاره به ارسال لایحه 810 میلیارد تومانی شهرداری به شورای اسلامی این کلانشهر گفت: این بودجه در قالب بودجه های نقدی و تهاتر به شورای اسلامی ارسال شد.

وی با بیان اینکه، کارشناسی های لازم در خصوص بخش درآمدی بودجه شهرداری در شواری اسلامی شهر کرج انجام شده است، عنوان کرد: این بودجه به صورت نقدی و تهاتری با کاهش حدود 75 میلیارد تومان تصویب شد.

پیش بینی شهرداری برای اجرای برنامه های عمرانی سال 91

سخنگوی شورای اسلامی شهرداری کرج با مثبت ارزیابی کردن اقدامات و عملکرد شهرداری در سال جاری اظهارداشت: ارائه خدمات مختلف در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و عمرانی از سوی مدیریت شهری کرج حاکی از برنامه ریزی های کارشناسی شده این دستگاه خدمات رسان است.



دستیابی به توسعه فرهنگی در گرو مدیریتی کارآمد



شهردار کلانشهر کرج با تاکید بر توسعه پایدار شهر افزود: بدیهی است دستیابی به توسعه فرهنگی در گرو مدیریتی صحیح و کارآمد است.



سید علی آقازاده گفت: توسعه فزاینده عرصه های مختلف کشور نیاز به مدیریت کارآمد و همه جانبه دارد.

وی از فرهنگ به عنوان مهمترین عنصر درعرصه های مختلف یاد کرد و با تاکید بر اشاعه این مهم عنوان کرد: این عرصه به اعتقاد کارشناسان فرآیند استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود جهت تقویت فرهنگ و اشاعه آن به شمار می‌رود.

آقازاده با بیان اینکه، منابع بی‌شمار مادی و انسانی تنها با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد قابل بهره‌برداری است، اظهارداشت: مدیریت شهری به عنوان نهادی مردمی که بیشترین ارتباط را با مردم دارد، نقش بسزایی در فرهنگسازی و ترویج آن ایفا می کند.



شهروندان از تماسهای غیرضروری با سامانه 125 بپرهیزند



رئیس هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از شهروندان خواست تا از تماسهای غیرضروری با سامانه 125 بپرهیزند.



علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 80 درصد از تماسهای تلفنی به سامانه 125 کرج شامل مزاحمتهای تلفنی است که این امر باعث اختلال در امر خدمت رسانی به حادثه دیدگان می شود.

وی افزود: در این زمینه باید با مزاحمینی که اقدام به ایجاد اختلال در امر خدمت رسانی به شهروندان می کنند برخورد شود.

این مسئول عنوان کرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، جرم انگاری اعلام کذب حوادث اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.



اجرای طرح استقبال از مهر در منطقه 1 کرج



مدیر منطقه 1 شهرداری کرج از بهسازی میدان شهید مدنی خبر داد و گفت: طرح استقبال از مهر در این منطقه در حال اجراست.



حسین شریف کاظمی اظهار داشت: پروژه بهسازی میدان شهید مدنی با همکاری معاونت عمرانی سازمان پارکها هم اکنون در این منطقه در حال اجرا است.

وی افزود: در اجرای این پروژه اقداماتی نظیر پیاده راه سازی، المان، آبنما، بهسازی فضای سبز و گل کاری نیز انجام خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: برای اجرای پروژه مذکور اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان اختصاص یافته است که پیش بینی می شود طی سه ماه آینده به اتمام رسد.

شریف کاظمی در ادامه از اجرای طرح استقبال از مهر در این منطقه خبر و ادامه داد: با مشارکت حوزه خدمات شهری،‌ فضای سبز، زیباسازی، کنترل و نظارت طرح مذکور در منطقه اجرا می شود.



اجرای پروژه احداث قطعه اصحاب شهدا در گلزار شهدای بهشت سکینه(س) کرج



مدیر روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری کرج از اختصاص قطعه ای در یادمان شهدا برای خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان خبر داد.



وحید یساولی از اختصاص قطعه ای در یادمان شهدا برای خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه طی هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار آیین نامه مربوطه تهیه شده است.

وی افزود: پس از تهیه و تنظیم، این آیین نامه از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرج تصویب شد.

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده به زودی و پس از اتمام یادمان شهدای گمنام، شهید گمنام در مرکز این قطعه دفن خواهد شد.



عوارض صنفی منطقه 7 از طریق صدور فیش اخذ می شود



مسئول واحد اصناف شهرداری منطقه 7 کرج از اخذ عوارض صنفی به صورت صدور فیش تا پایان سالجاری خبرداد.



حمید حاج اسفندیاری افزود: ارسال فیش از طریق واحد اصناف همانند واحد نوسازی از برنامه های مهی است که با هدف ساماندهی و تسهیل در امور شهروندان تا پایان امسال اجرایی می شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های تدوین شده واحد اصناف عنوان کرد: این برنامه ها با حمایت و نظر کارشناسی شهردار منطقه اجرا می شود.

این مسئول شناسایی واحد های صنفی بدون پروانه را از جمله برنامه های مهم و اولویت دار واحد اصناف ذکر کرد و افزود: شناسایی این واحد ها به صورت دقیق در سطح شهر اجرا می شود.



شهروند کرجی در برخورد با یک اتوبوس جان خود را از دست داد



رئیس پلیس راهور شهرستان کرج گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر پیاده در ورودی پل بصیرت کرج منجر به مرگ وی شد.



سرهنگ رضا گودرزی افزود: این حادثه صبح امروز در ورودی پل بصیرت کرج اتفاق افتاده است که راننده اتوبوس شرکت واحد در ابتدای ورودی پل زمان دنده عقب گرفتن با عابری که در آن محل ایستاده بود، برخورد کرده و منجر به مرگ عابر پیاده می شود.

وی افزود: راننده اتوبوس، زن 22 ساله ای که با فرزندش ایستاده بود را زیر کرده و سپس متواری شده است.

در این حادثه ترافیک چند کیلومتری از سمت مسیر کرج به سرحدآباد و سه راه انبار نفت ایجاد شده بود که توسط پلیس راهور بعد از چند دقیقه ترافیک مسیر روان و تردد خودروها آسان شده است.



عملیات اجرایی پل ظفر آغاز شد



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از آغاز عملیات اجرایی پل ظفر خبر داد.



محمدرضا صیفی با اعلام این خبر اظهار داشت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته با معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج ، مشاور و مسئولین اجرایی منطقه و برگزاری 4 جلسه کارگاهی استارت اجرای این عملیات خورد.



وی ادامه داد: در جلساتی که در دفتر این مدیریت برگزار شد پروژه مذکور مورد مطالعه قرار گرفت و معازضات موجود رفع ،مشکلات اساسی مرتفع و کارگاه این پروژه از سوی عوامل پیمانکار در انتهای چهار باندی ظفر تجهیز شد.



اجرای عملیات آسفالت و جدولگذاری دو بلوار اصلی در منطقه 10 کرج



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: در راستای تسهیل تردد شهروندان ، اجرای عملیات روکش ، زیرسازی، آسفالت وجدول گذاری دو بلوار اصلی این منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفت.



عباس حق محمدلو افزود: این بلوارها شامل بلوار پاسگاه (شهیدان بخشی)،بلوار فرگاز(شهدای اقتدار) است.

وی با اشاره به مشخصات این طرح ها بیان کرد: بلوار شهیدان بخشی به طول یک و نیم کیلومتر و با اعتبار10میلیارد ریال و بلوار شهداء اقتدار به طول چهار کیلومتر و عرض 35 متر جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت با اعتبار 20 میلیارد ریال در حال اجراست.

وی اظهارداشت: بلوار شهدای اقتدار ( فرگاز) تاکنون 1200 متر از این بلوار جدول گذاری شده است و جدول گذاری این بلوار از بلوار شهید کچویی شروع وتا کانال فردیس ادامه خواهد داشت.



سطح معابر حصارک بالا جدولگذاری می شود



مسئول عمران منطقه 6 شهرداری کرج از آغاز عملیات جدولگذاری سطح معابر حصارک بالا خبر داد.



اسماعیل نادربیگی با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق هماهنگی های صورت گرفته و دستورات صادر شده از سوی مدیر منطقه6 ، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.

وی بیان کرد: تا کنون جدولگذاری خیابان مدیر روستا به اتمام رسیده و هم اکنون مراحل اجرایی عملیات جدولگذاری خیابان کمالی دهقان در حال انجام است.



قدردانی اهالی شهرک پارسیان از خدمات اتوبوسرانی



مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی کرج و حومه گفت: جمعی از اهالی شهرک پارسیان، اراضی جنگلبانی از اقدامات و خدمات این سازمان اظهار رضایت و قدردانی کردند.



دلشاد با بیان این مطلب افزود: تنی چند از اهالی شهرک پارسیان، اراضی جنگلبانی به نمایندگی ساکنان این شهرک با حضور در دفتر مدیریت سازمان اتوبوسرانی از مدیریت این سازمان و برنامه ریزی های سازمانی قدردانی کردند.

وی با یادآوری اقدام سازمان در خصوص تغییر مسیر خط اتوبوس های مسیر شهرک اوج و افزایش خدمات دهی به این منطقه، عنوان کرد: این اقدام سازمان مورد رضایت شهروندان این مناطق قرار گرفت.