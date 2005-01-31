هيات دولت با انجام تغييرات و اصلاحات تقسيماتى در استان خراسان رضوى موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت سخنگوى دولت ، موافقت دولت براساس ، پيشنهاد وزراى عضو كميسيون سياسى - دفاعي دولت براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى صورت گرفته است.

براساس مصوبه هيات وزيران ، تغييرات و اصلاحات تقسيماتى زير در استان خراسان رضوى انجام مي شود.

الف- نام دهستان طاغنكوه از توابع بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور به دهستان طاغنكوه شمالى تغيير مي يابد.

ب- دهستان طاغنكوه جنوبى به مركزيت روستاى گرماب مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاى زير مطابق نقشه 1250000 كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مى شود،در تابعيت بخش تخت جلگه در شهرستان نيشابور ايجاد و تاسيس مى گردد:

1- ابراهيم آباد 2 ابراهيم آباد تك شو،3 اردلان ،4 استخر تايرآباد، 5 استوا،6 امامزاده قاسم ،7 باغ چنار،8 بزك ، 9- پاسنگ ، 10- پيش گدار ،11- پى گدار سبز ،12 - ته منجان سفلى،13- ته منجان عليا، 14 - چاه عميق شور15- حسين آباد16 - حسن ما17- دالحى 18- دربندى، 19 - دستجرد ، 20 - دكل تلويزيون و مخابرات 21 - دوتپگى22، - دوزدآباد،23- دولت آباد،24 دهنو، 25 - دهنه 26 - رباط حوض سنگ ،27 - زروند، 28 - زرد،29 - زيارتگاه شيخ ممن ،30 - زيرآب،31 - ساداتيه ،32 -سارتپه ، 33 - سركويره ،34 - سفالدر35 - سلطان آباد ،36 - سيدآباد تك شو، 37 - سفيد باز ،38 - شفت آباد ، 39- شورفان ،40- شورگشت ،41- شورورز،42- شوروزده ،43- شورورزى،44- شورياب،45- شورياب نبوه ،46- عباس آباد،47 - عباس آباد، 48 - على آباد، 49- عيش آباد، 50- غاراكمر، 51 - غلام يوسف ،52- فطم آباد، 53 - قراچه ، 54- كاظم آباد،55 - كلاته حيدر،56 - كلاته سراجه سفلى،57 - كلاته سراجه عليا،58 - كلاته كربلايى مهدى قلى،59 - كلاته مرجان سفلى ،60 - كلاته مرجان عليا، 61 - كمرسفيد، 62 - كوك گل،63 - گرقستان ،64 - گرماب، 65 - گل حسنى، 66- گل كان ، 67-محمدالنگه ،68 - مقول بالا،69 - مقول پايين ،70 - مهدى آباد،71 - يعقوب آباد.

ج- بخش طاغنكوه به مركزيت روستاى همت آباد از تركيب دهستانهاى طاغنكوه شمالى وطاغنكوه جنوبى در تابعيت شهرستان نيشابور ايجاد و تاسيس مي گردد.

د - با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند "ب" اين تصويب نامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگرى به جز فهرست اسامى مندرج در بند مذكور و در نقشه پيوست در محدوده آن ملاحظه شود و يا در آينده در محدوده آن به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.