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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

کردی:

آمار آتش سوزی در ادارات دولتی کرمان افزایش یافت

آمار آتش سوزی در ادارات دولتی کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان از افزایش آمار آتش سوزی در ادارات دولتی کرمان طی 9 ماهه سال جاری خبر داد.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع 73 مورد آتش سوزی در ادارات دولتی کرمان در 9 ماه امسال اظهار داشت: این در حالی است که سال گذشته در این مدت 54 مورد آتش سوزی دراین اماکن رخ داده است.

وی افزود: برخی از ادارات دولتی در کرمان حتی کپسول اطفای حریق ندارند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان از کاهش 10 درصدی حوادث آتش سوزی امسال نسبت به سال گذشته نیز خبر داد و بیان داشت: یکی از مشکلات ما در این سازمان کمبود مربی آموزشی است.

وی ادامه داد: در این سازمان ماهانه یک دوره آموزشی برای عموم برگزار می شود که همه اقشار می توانند در آن شرکت کنند.

کد مطلب 1536837

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