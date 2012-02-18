محمدعلی الستی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد ارتباطات و روزنامهنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره که چه عواملی باعث کاهش سرعت انتشار و پوشش اخبار داخلی از سوی رسانههای داخل کشور در برابر رسانههای خارجی میشود، گفت: یکی از مشکلات عمده رسانهها در کشور تجهزات یا softwell است که باعث کندی کار در رسانهها میشود.
وی علاوه بر ضعف در تکنولوژی، به ملاحظهکاری و سایر متغیرهای دیگری که باعث اختلال در کار رسانه میشود، اشاره کرد و افزود: همه این عوامل موجب صرف وقت شده و ما را در تسریع انتشار اخبار در رسانهها دچار مشکل میکند.
به گفته الستی، نداشتن سرعت، مزیت رقابت را در رسانه از بین میبرد و به این ترتیب تبدیل به رسانههای منفعلی میشویم که از رسانههای خارجی عقب مانده و ناچار به تشریح اخبار رسانههای خارجی برای جبران عقبماندگی هستیم.
استاد ارتباطات تاکید کرد: برای رفع این مشکلات باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، آموزشهای کافی به خبرنگاران و متولیان رسانه بدهیم و مسئولین را متوجه نواقص موجود کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام اطلاعرسانی در کشور اشکالات ساختاری بسیاری دارد، بیان کرد: برای برطرف کردن این اشکالات نیازمند یک عزم ملی هستیم.
الستی تصریح کرد: بایدهزینههای روند کند اطلاعرسانی در جامعه روشن شود و زمانی که این هزینهها معلوم شد، میتواند به عنوان یک آسیب جدی مورد توجه قرار گیرد.
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