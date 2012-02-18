  1. هنر
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

الستی در گفتگو با مهر:

باید هزینه‌های روند کند اطلاع‌رسانی در جامعه روشن شود

باید هزینه‌های روند کند اطلاع‌رسانی در جامعه روشن شود

یک استاد علوم ارتباطات با اشاره به اینکه نداشتن سرعت، مزیت رقابت را در رسانه از بین می‌برد، تاکید کرد: بایدهزینه‌های روند کند اطلاع‌رسانی در جامعه روشن شود.

محمدعلی الستی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره که چه عواملی باعث کاهش سرعت انتشار و پوشش اخبار داخلی از سوی رسانه‌های داخل کشور در برابر رسانه‌های خارجی می‌شود، گفت: یکی از مشکلات عمده رسانه‌ها در کشور تجهزات یا softwell است که باعث کندی کار در رسانه‌ها می‌شود.

وی علاوه بر ضعف در تکنولوژی، به ملاحظه‌کاری و سایر متغیرهای دیگری که باعث اختلال در کار رسانه می‌شود، اشاره کرد و افزود: همه این عوامل موجب صرف وقت شده و ما را در تسریع انتشار اخبار در رسانه‌ها دچار مشکل می‌کند.

به گفته الستی، نداشتن سرعت، مزیت رقابت را در رسانه از بین می‌برد و به این ترتیب تبدیل به رسانه‌های منفعلی می‌شویم که از رسانه‌های خارجی عقب مانده و ناچار به تشریح اخبار رسانه‌های خارجی برای جبران عقب‌ماندگی هستیم.

استاد ارتباطات تاکید کرد: برای رفع این مشکلات باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، آموزش‌های کافی به خبرنگاران و متولیان رسانه بدهیم و مسئولین را متوجه نواقص موجود کنیم.

وی با اشاره به اینکه نظام اطلاع‌رسانی در کشور اشکالات ساختاری بسیاری دارد، بیان کرد: برای برطرف کردن این اشکالات نیازمند یک عزم ملی هستیم.

الستی تصریح کرد: بایدهزینه‌های روند کند اطلاع‌رسانی در جامعه روشن شود و زمانی که این هزینه‌ها معلوم شد، می‌تواند به عنوان یک آسیب جدی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1536842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها