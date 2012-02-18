10درصد خودروها استاندارد یورو 4 دارند/ آلایندگی خودروها 10درصد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در مراسم افتتاح خط آزمون یورو 4 و آغاز طرح توسعه آزمایشگاه یورو 5 افزود: در حال حاضر 227 مدل خودروی داخلی یا وارداتی از نظر آلایندگی سنجش و بررسی شده اند و تعدادی از این خودروها از این نظر رده شده اند.

به گفته وی، از این تعداد خودرو 45 درصد موفق به اخذ استاندارد یورو 2، 42 درصد یورو 3، 10 درصد یورو 4 بودند و 3 درصد از این خودروها فاقد استاندارد بود که خطوط تولید آنها متوقف و مکلف به رفع نقص شده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آلایندگی هوا به یک چالش بین المللی تبدیل شده است، اظهار داشت: امروز کمتری کشور در دنیا وجود دارد که با این چالش دست و پنجه نرم نکند ولی در کشور ما با توجه به اینکه در قانون به حفظ محیط زیست تأکید شده است بایستی زمینه های کاهش آلایندگی در صنایع مختلف را برای رفع این پارادوکس مهیا کنیم.

ایران یکی از پاکترین کشورها در زمینه آلاینده سرب است

وی با اشاره به اینکه حذف سرب در بنزین در ایران کار بسیار بزرگی بود، تصریح کرد: در حال حاضر ایران یکی از پاکترین کشورها در زمینه این آلایندگی است، در طول سال کمتر از 500 کیلوگرم سرب در کشور هوا منتشر می شود.

به گفته وی در سالهای گذشته میزان سرب منتشر شده در هوا ده ها و بلکه صدها برابر بیشتر از این مقدار بود اما در طول یک دهه تلاش به این نقطه رسیده ایم.

به گفته محمدی زاده 70 درصد آلایندگی هوا از منابع غیر ثابت و به ویژه خودروها نشأت می گیرد که این امر سازمان محیط زیست را بر آن داشت تا تصمیم عاقلانه ای برای پایش این آلایندگی ها در جهت کاهش آنها اتخاذ کند.

در بسیاری از مدل های خودرو در سال 90 به استانداردهای روز دنیا رسیده ایم

وی با اشاره به اینکه رسیدن به استانداردهای فعلی در بسیاری از خودروها بر اساس مصوبه های قانونی از سال 1392 به بعد الزامی بود، افزود: ولی در بسیاری از مدلهای خودرو در سال 90 به استانداردهای روز دنیا رسیده ایم و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم همه خودروها دارای استاندارد یورو 5 شوند.

وی با اشاره به اینکه برای تصمیم گیری در خصوص داشتن استانداردها در مدل های مختلف خودروها نیاز به راه اندازی یک مرکز سنجش بود، افزود: امروز به این مرکز که هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر علمی یک پشتوانه 10 ساله دارد تجهیزات جدیدی اضافه شده است و می تواند استاندارد یورو 4، خودروهای وارداتی استاندارد یورو 5، کامیون ها استاندارد یورو 4 و موتور سیکلت ها استاندارد یورو 3 را بیازماید.

به گفته وی، در کنار این کار با عظمت در این مرکز آزمایشگاه هایی، ظرفیت های بسیار خوب و تجهیزاتی متناسب با استاندارد یورو 4 راه اندازی شده است که به عنوان آزمایشگاه مرجع سازمان حفاظت و محیط زیست عمل کرده و به نمایندگی از این سازمان امر پایش و سنجش خودروها را انجام می دهد.

به گفته وی، با راه اندازی این آزمایشگاه های معتمد با استانداردهای روز دنیا سازمان محیط زیست اعتماد خود به بخش غیر دولتی بر اساس اصل 44 از یک سو و ظرفیت سازی برای سنجش گسترده تر خودروها را از سوی دیگر فراهم کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر در این مرکز 9 هزار تست آلایندگی خودروی سبک و 3 هزار تست آلایندگی موتور سیکلت ها انجام می شود.

کاهش 10 برابری آلایندگی خودروها

به گفته وی در حال حاضر میزان آلایندگی خودروها به دلیل ارتقا استانداردها نسبت به زمانی که استاندارد یورو 2 اعمال می شد به کمتر از نصف و نسبت به زمانیکه اساساً استانداردی نداشتیم 10 ها برابر کاهش یافته است.

به گفته وی در گذشته خودروها در هر کیلومتر پیمایش 50 گرم آلایندگی تولید می کردند، اما در حال حاضر با ارتقا استانداردها در هر کیلومتر پیمایش تنها 2.7 گرم آلایندگی تولید می کنند، یعنی در واقع هر 20 خودروی امروز به اندازه یک خودرو در گذشته آلایندگی دارد.

به اعتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مراکز پایش و بررسی آلایندگی خودروها در کل کشور هم باید تکمیل شود و هم توسعه یابد، و اگرچه امروز خودروسازان و شرکت های خصوصی در این مراکز برای پایش خودروها فعال شده اند اما تجهیزات این مراسم هنوز کافی نیست و باید توسعه یابد.

در ایران کمتر از 15 درصد خودروها دیزلی هستند

وی با اشاره به سیاست استعماری که در سال های پیش از انقلاب و چند سال پس از انقلاب در ایران مبنی بر وابستگی کشور به مصرف بنزین اعمال می شد، گفت: در حال حاضر در اروپا 55 درصد خودروها دیزلی هستند اما در ایران کمتر از 15 درصد خودروها دیزلی هستند.

محمدی زاده اظهار داشت: وابستگی خودروها به سوخت بنزین موجب می شود، که در مواقع تحریم و یا مشکلات پالایشگاه ها در کشور بحران ایجاد شود، بنابراین اکنون طوری سیاست گذاری شده که بخشی از خودروهای کشور دیزلی شوند، که هم آلایندگی کمتری دارد و هم تحت تأثیر بحران های بین المللی قرار نمی گیرد.

وی تنها مشکل دیزلی شدن خودروها در حال حاضر را کانون های طراحی و مهندسی خودروها عنوان کرد و افزود: با رایزنی هایی که با این کانون ها صورت گرفته طراحی خودروهای دیزلی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به روز رسانی تجهیزات مراکز سنجش خودروها برای آزمون تست چهارم بخارات بنزین را یکی از ضروری ترین تجهیزات این مراکز عنوان کرد.

وی همچنین ارتقا تجهیزات تست خودروهای سواری مطابق با استانداردها را از دیگر ضروریات این مراکز دانست.

به گفته وی همچنین ارتقای تجهیزات برای خودروهای 2 محوره از دیگر برنامه های این مراکز که باید در دستور کارشان قرار گیرد.

وی تکلیف آیتم های سنجش و بازرسی در گسترش این مراکز در کل کشور را و همچنین جدی گرفتن امر بازرسی آلایندگی خودروها توسط تمام دستگاه ها را یکی از مهمترین شروط کاهش آلایندگی هوا عنوان کرد.

به گفته وی، امروز در دنیا با استارت خودرو بررسی و نظارت تخلفات، آغاز می شود و در برخی از کشورهای پیشرفته برای این تخلفات آنچنان جرایمی اعمال می شود که صابحان خودرو گاهی از داشتن خودرو منصرف می شوند.

محمدی زاده ضمن قدردانی از نیروی انتظامی به دلیل فعالیت های هوشمندانه در جهت کنترل خودروها تصریح کرد: این ارگان بایستی ساز و کارهای جدیدی را همگام با سازمان محیط زیست برای کنترل و پایش خودروها اعمال کند.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد با سازمان محیط زیست به گونه ای همکاری کند که بعد از این خودرویی که استانداردهای لازم را نداشته باشد جرأت حرکت در معابر کشور را پیدا نکند.

درخواست از مجلس برای کاهش زمان معاینه فنی خودروها

وی همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرد: در بحث معاینه فنی خودروها تقاضای سازمان محیط زیست در کاهش زمان مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی از 5 سال به 1سال در دستور کار قرار دهند و همچنین این مراکز امر معاینه فنی را جدی تر از گذشته انجام دهند.

به گفته وی از آنجایی که معاینه فنی خودروها هم با ایمنی، هم با سلامت و هم با آلایندگی خودروها ارتباط تنگاتنگ دارد هیچکس حق اغماض در خصوص نقص فنی خودروها را ندارد.

محمدی زاده سرعت گرفتن خروج خودروهای اسقاطی از ناوگان حمل و نقل را از دیگر ضرورت های کاهش آلایندگی خودروها عنوان کرد و افزود: برای خروج خودروهای اسقاطی نقشه راه در سراسر کشور مشخص شده است و تنها بایستی منابع مالی آن تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه پیکان در سال 1348 تولید شد، اما تا سال 1382 هیچگونه استانداردی در مورد آن رعایت نمی شد، افزود: از سال 82 تاکنون هم استانداردهایی که رعایت می شده به روز نبوده، بنابراین اگرچه در حال حاضر در زمینه استاندارد خودروها اقداماتی بدیع و بی سابقه ای در کشور انجام می شود، اما اینها جبران مافات و نقایص گذشته است.

به گفته محمدی زاده در حال حاضر در برنامه 5 ساله قصد داریم نقایص و مشکلات 40 سال گذشته را جبران کنیم.