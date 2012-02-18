مدال برنز کرمی قعطی شد/ خردمندی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر صبح امروز شنبه برگزار شد که طی آن محمدرضا خردمندی در مصاف با "نیلوکا" از سرسیلانکا متحمل شکست شد. این دیدار به مدت یک ساعت و نیم ادامه داشت و در نهایت نماینده کشورمان با پذیرفتن شکست 2 بر یک از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.
امید کرمی دیگر نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر بود که در مصاف با حریفی از اندونزی به نام "پورووانتو" به برتری 2 بر صفر دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
کرمی با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر مدال برنز مشترک خود در این رقابتها را قطعی کرد. کرمی در این مرحله ساعت 15:30 امروز به مصاف "نیلوکا" سریلانکایی میرود تا در صورت پیروزی فینالیست شود.
پیش از این دیگر نمایندگان ایران در بخش انفرادی و دوبل مردان و زنان مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر حذف شده بودند. این رقابتها فردا با معرفی بهترینها به پایان میرسد. برای این رقابتها 15 هزار دلار جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.
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