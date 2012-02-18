مدال برنز کرمی قعطی شد/ خردمندی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر صبح امروز شنبه برگزار شد که طی آن محمدرضا خردمندی در مصاف با "نیلوکا" از سرسیلانکا متحمل شکست شد. این دیدار به مدت یک ساعت و نیم ادامه داشت و در نهایت نماینده کشورمان با پذیرفتن شکست 2 بر یک از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

امید کرمی دیگر نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر بود که در مصاف با حریفی از اندونزی به نام "پورووانتو" به برتری 2 بر صفر دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

کرمی با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر مدال برنز مشترک خود در این رقابت‎ها را قطعی کرد. کرمی در این مرحله ساعت 15:30 امروز به مصاف "نیلوکا" سریلانکایی می‏رود تا در صورت پیروزی فینالیست شود.

پیش از این دیگر نمایندگان ایران در بخش انفرادی و دوبل مردان و زنان مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر حذف شده بودند. این رقابت‎ها فردا با معرفی بهترین‎ها به پایان می‎رسد. برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.