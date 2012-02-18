تظاهرات مقابل سفارت آلمان در آتن/ 8 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هفت تبعه آلمانی و یک تبعه یونانی که روز گذشته در اعتراض به اتخاذ دور جدیدی از طرح های ریاضت طلبانه خارج از سفارت آلمان در آتن تجمع کرده بودند، بازداشت شدند.

معترضین با سر دادن شعارهایی همچون "به اسم ما تمام نکنید" انتقاد خود را از فشار دولت آلمان علیه یونان برای اجرای طرح های بیشتر ریاضت اقتصادی با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی ابراز کردند.

بر اساس اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات دولت یونان موظف به اخراج 150 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی و کاهش 22 درصدی حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی و حقوق بازنشستگی است.

همچنین دولت یونان بر اساس این طرح جدید موظف به انحلال یا ادغام بیش از 40 سازمان و نهاد دولتی و واگذاری شماری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

پیش از تصویب این لایحه سران آلمان و فرانسه با تحت فشار قرار دادن یونان خواستار اقدام فوری این کشور برای خروج از بحران بدهی شده بودند و "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در نشست اخیر گروه پارلمانی حزب دموکرات مسیحی آلمان ضمن هشدار درباره سرایت این رکود اقتصادی به دیگر کشورهای اروپایی گفت ورشکستگی یونان اوضاع در اروپا را غیر قابل کنترل می کند.