سه هزار و پانصد موقعیت شغلی جدید در تئاتر چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد دو میلیون و 500 هزار موقعیت شغلی توسط دولت برای دریافت وام بلاعوض و حمایت‌های دیگر از تعریف سه هزار و 500 موقعیت شغلی در تئاتر برای استفاده از این امکان خبر داد.



وی درباره برنامه‌ریزی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تعریف تئاتر به‌عنوان یک شغل در وزارت کار و امور اجتماعی گفت: ما امسال براساس مأموریتی که دولت در حوزه اشتغال متعهد به آن شده، بنا داریم عدد معقولی را تعریف کنیم و به این منظور طرحی کلان را به دولت ارائه داده‌ایم. ما در حوزه تئاتر سه هزار و 500 شغل را برای 500 گروه هفت نفره درخواست کردیم تا از حمایت‌های دولت در حوزه وام بهره‌مند شوند و با استفاده از این کار بتوانیم در حوزه تئاتر 3 هزار و 500 نفر را شاغل کنیم.



شاه‌آبادی یادآور شد: این امر منوط به این است که دولت وام ویژه‌ای که به مشاغل می‌دهد را به معاونت هنری بابت سه هزار و 500 نفر بدهد. ما چنین موقعیتی را گرفته‌ایم که در گام اول سه هزار و 500 نفر هنرمند تئاتر را به‌عنوان کسانی که شغل‌شان تئاتر است روی پا نگه داریم. تا با گرفتن وام بلاعوض و خوب از این‌ها حمایت کنیم. به موزات این حوزه فرآیند شغل تلقی شدن هنرمندان هم انجام می‌شود.



معضل اصلی تئاتر که همواره در طول سال‌های گذشته از سوی مدیران و مسئولان نادیده گرفته شده این است که تئاتر به عنوان یک شغل یا حرفه در وزارت کار ثبت نشده‌است. این امر باعث شده که هنرمندان تئاتر با وجود سال‌ها سابقه حضور و فعالیت‌ در عرصه‌های مختلف این هنر تأثیرگذار، نتوانند از جایگاه شغلی مشخص و مناسبی برخوردار باشند.



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر در اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص این وضعیت تأکید کرد: به نظر ما حل مسأله در جامعه هنری و در داخل کار و استفاده از این ظرفیت واجب‌تر است. البته این ظرفیت در وزارت کار هم وجود دارد. فرصتی که امسال دولت خودش را متعهد کرده به ایجاد دو میلیون 500 هزار شغل و طبیعتا تسهیلات را برای این کار ایجاد می‌کند، فرصت خوبی است تا ما از آن استفاده کنیم.



شاه‌آبادی ادامه داد: حداقل در حوزه تئاتر بنا داریم نسبت به یک پروسه سه هزار و 500 نفری قدم برداریم و طرح خود را به دولت ارائه دهیم تا از منابعی که امسال اختصاص پیدا می‌کند استفاده کنیم و مسأله تئاتر را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.



این اظهارات در حالی است که سال 90 رو به پایان است و مشخص نیست این سه هزار و پانصد موقعیت شغلی و وضعیت دریافت وام دولتی چگونه است. مشخص نیست آیا از فرصت خوبی که در سال 90 به گفته معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل مسأله تئاتر به صورت ریشه‌ای ایجاد شده بود، استفاده شده‌است یا خیر.