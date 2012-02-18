به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ابومسلم خراسان پنجشنبه گذشته طی دیداری حساس به مصاف پیکان تهران رفت اما در پایان با حساب دو بر یک، نتیجه را به صدرنشین گروه الف لیگ دسته یک واگذار کرد.

با این وجود اما ابومسلم در حالی بازی را به مدعی صعود به لیگ برتر واگذار کرد که مسئولان این تیم معتقد هستند شاهین حاجی بابایی، داور این دیدار دو پنالتی را برای تیم شان نگرفته و روی صحنه دیگر با جانب داری از تیم حریف کار کرده است.

حاجی بابایی همچنین در دقایق پایانی این دیدار و زمانیکه بازیکنان ابومسلم به منظور انجام بازی جوانمردانه توپ را به نفع تیم پیکان به اوت نفرستادند شخصا وارد عمل شد و بازی را متوقف کرد، داور این مسابقه سپس در اقدامی عجیب توپ را به سمت خط اوت فرستاد و لحظاتی پس از آن نیز سوت پایان مسابقه را به صدا در آورد!

در همین حال بهزاد تیمورپور، سخنگوی باشگاه ابومسلم خراسان به خبرنگار مهر گفت: با استناد به چند اشتباه محرز داور مسابقه و همچنین حرکات جانبدارانه وی، از شاهین حاجی بابایی شکایت کرده ایم و این شکایت به طور رسمی به فدراسیون ارسال شده است.

گفتنی است؛ ابومسلمی ها با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در دیدار تیمشان مقابل پیکان از امتیاز حضور تماشاگران بی نصیب بودند اما نزدیک به یکصد هوادار توانستند از پشت بام منازل اطراف ورزشگاه این بازی را ببینند، مسئله ای که گویا اعتراض باشگاه پیکان را در پی داشته است.