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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

عزیزی خبر داد:

ثبت انبار برنج شکارسرایی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت انبار برنج شکارسرایی در فهرست آثار ملی کشور

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از ثبت کندوج (انبار برنج) شکارسرایی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی افزود: این کندوج در روستای شکارسرا واقع در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان شهرستان رشت قرار داشت که پس از انجام مطالعات و عملیات واچینی، در سال 1389 در سایت موزه دوباره چینی شد.

وی اظهارداشت: این کندوج که متعلق به حوزه فرهنگی - معماری جلگه مرکز است، حدود 150 سال قدمت دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: صاحب بنا اسفندیار شکارسرایی است و کندوج از سوی پدربزرگ ایشان صفرعلی شکارسرایی ساخته شده بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه  این بنا نمونه ای منحصربه فرد از انبارهای برنج در گیلان است، افزود: ستونهای بنا چینه ای و پوشش بام آن از کلوش (ساقه برنج) است، مخزن کندوج روی ستونهای چینه ای شکل گرفته تا از رطوبت زمین فاصله بگیرد.

عزیزی ادامه داد: این کندوج به عنوان بنای جانبی در محوطه خانه صادقی در روستای جلگه مرکز سایت موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است.

وی اظهارداشت: موزه میراث روستایی در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت، در برابر دیدگان بازدیدکنندگان قرار داده و این گذشته پر‌خاطره و پر‌تجربه را در موزه میراث روستایی حفظ  تا پیوند‌ دهنده نسل گذشته، حال و معرف گوشه ‌ای از فرهنگ و تاریخ گیلان باشد. 

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان یادآورشد: با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه‌ های روستایی واچینی و دوباره‌ چینی شده از ۹ حوزه مختلف فرهنگی - معماری استان که خاطرات حدود ۱۵۰ سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستائیان آن زمان، بدون شک زندگی گذشته نه چندان دور مردمان این سرزمین برای بازدید کنندگان زنده خواهد شد.

کد مطلب 1536860

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