اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان دستاوردی برای رونق اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی علوی افزود: زنجان یکی ازاستانهای در حال توسعه است و از داشتن مرجعی که بتواند پاسخگوی نیازهای اطلاعات شهری شهروندان باشد محروم بوده که با اجرای این طرح این مشکل رفع شده است.

وی ادامه داد: کتاب برتر زنجان کاملترین مرجع برای معرفی استعدادهای بالقوه استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده که بعد از پایتخت، اولین مبتکر و مجری این خدمت مهم در کشور است.

علوی افزود: این بانک اطلاعاتی در سه محصول وب سایت، کتاب و CD تدوین شده و وب سایت به عنوان اولین محصول این مجموعه به آدرس www.kbz.ir با امکان ثبت رایگان و به روز رسانی اطلاعات در اختیار عموم شهروندان در سطح استان قرار گرفته و دو محصول کتاب و CD به صورت منحصربفرد و کاملا کاربردی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد و این طرح گامی موثر در راستای ایجاد شهر الکترونیک و در نهایت شهر هوشمند بوده و به روند رشد و توسعه اقتصادی استان کمک به سزایی خواهد کرد.

مطالعه و امکان‌سنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان زنجان

مدیر‌کل اوقاف و امور‌خیریه زنجان، از مطالعه و امکان‌سنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان خبر داد.