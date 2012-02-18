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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

علوی:

اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان دستاوردی برای رونق اقتصادی است

اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان دستاوردی برای رونق اقتصادی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی اولین بانک جامع اطلاعات شهری استان زنجان گفت: اولین بانک جامع اطلاعات شهری استان زنجان دستاوردی بزرگ برای رونق اقتصادی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی علوی افزود: زنجان یکی ازاستانهای در حال توسعه  است و از داشتن مرجعی که بتواند پاسخگوی نیازهای اطلاعات شهری شهروندان باشد محروم بوده که با اجرای این طرح این مشکل رفع شده است.
 
وی ادامه داد: کتاب برتر زنجان کاملترین مرجع برای معرفی استعدادهای بالقوه استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده که بعد از پایتخت، اولین مبتکر و مجری این خدمت مهم در کشور است.
 
علوی افزود: این بانک اطلاعاتی در سه محصول وب سایت، کتاب و CD تدوین شده و وب سایت به عنوان اولین محصول این مجموعه به آدرس www.kbz.ir  با امکان ثبت رایگان و به روز رسانی اطلاعات در اختیار عموم شهروندان در سطح استان قرار گرفته و دو محصول کتاب و CD به صورت منحصربفرد و کاملا کاربردی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد و این طرح گامی موثر در راستای ایجاد شهر الکترونیک و در نهایت شهر هوشمند بوده و به روند رشد و توسعه اقتصادی استان کمک به سزایی خواهد کرد.
 
مطالعه و امکان‌سنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان زنجان

مدیر‌کل اوقاف و امور‌خیریه زنجان، از مطالعه و امکان‌سنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی باقری افزود: از آنجایی‌که بقاع متبرکه جزو عمده‌ترین مراکز جذب گردشگری می‌باشند، لذا بازسازی این اماکن متبرکه علاوه ‌بر این‌که وظیفه همگانی بوده و جزئی از رسالت‌های سازمان اوقاف و امور‌خیریه است.

 وی افزود: این طرح در رونق صنعت گردشگری و ایجاد انگیزه برای آبادانی روستاها نقش مهم و به‌سزایی خواهد داشت.

حجت الاسلام باقری افزود: در همین راستا، این ادره‌کل نسبت به مطالعه و امکان‌سنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان اقدام کرده است.

حجت‌الاسلام باقری ادامه داد: در سال‌جاری اعتبارات عمرانی که از بخش استانی برای مساجد و بقاع متبرکه اختصاص داده شده، 9 میلیارد و 149 میلیون بوده است.

مدیر‌کل اوقاف و امور‌خیریه استان زنجان، ادامه داد: همچنین اعتبارات عمرانی سازمان نیز سه میلیارد و 395 میلیون ریال بود که مجموعاً 12 میلیارد و 544 میلیون ریال است.

حجت الاسلام باقری افزود: این بقاع متبرکه عبارتند از؛ قیدار نبی(ص) در قیدار، سید‌ابراهیم(ع) سجاس، یحیی(ع) صائین‌قلعه، اسماعیل(ع) شناط، اسحاق(ع) شریف‌آباد، هاشم(ع) و عوف(ع) آب‌بر، عبدالله(ع) صومعه‌بر، حسن‌مثنی(ع) امام‌کندی، محمد‌بن ابراهیم(ع) حاج‌سیران، امام‌زادگان محمد(ع)، علی(ع) و زینب(س) برون‌ده، طیب(ع) خانقاه و امامزاده جواد(ع) اغل‌بیک.

کد مطلب 1536861

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