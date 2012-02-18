اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان دستاوردی برای رونق اقتصادی است

مدیرکل اوقاف و امورخیریه زنجان، از مطالعه و امکانسنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان خبر داد.
حجتالاسلام علی باقری افزود: از آنجاییکه بقاع متبرکه جزو عمدهترین مراکز جذب گردشگری میباشند، لذا بازسازی این اماکن متبرکه علاوه بر اینکه وظیفه همگانی بوده و جزئی از رسالتهای سازمان اوقاف و امورخیریه است.
وی افزود: این طرح در رونق صنعت گردشگری و ایجاد انگیزه برای آبادانی روستاها نقش مهم و بهسزایی خواهد داشت.
حجت الاسلام باقری افزود: در همین راستا، این ادرهکل نسبت به مطالعه و امکانسنجی گردشگری مذهبی 12 بقعه متبرکه در سطح استان اقدام کرده است.
حجتالاسلام باقری ادامه داد: در سالجاری اعتبارات عمرانی که از بخش استانی برای مساجد و بقاع متبرکه اختصاص داده شده، 9 میلیارد و 149 میلیون بوده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان زنجان، ادامه داد: همچنین اعتبارات عمرانی سازمان نیز سه میلیارد و 395 میلیون ریال بود که مجموعاً 12 میلیارد و 544 میلیون ریال است.
حجت الاسلام باقری افزود: این بقاع متبرکه عبارتند از؛ قیدار نبی(ص) در قیدار، سیدابراهیم(ع) سجاس، یحیی(ع) صائینقلعه، اسماعیل(ع) شناط، اسحاق(ع) شریفآباد، هاشم(ع) و عوف(ع) آببر، عبدالله(ع) صومعهبر، حسنمثنی(ع) امامکندی، محمدبن ابراهیم(ع) حاجسیران، امامزادگان محمد(ع)، علی(ع) و زینب(س) برونده، طیب(ع) خانقاه و امامزاده جواد(ع) اغلبیک.
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