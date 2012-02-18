اجرای طرح ساماندهی خانه های استیجاری شیراز در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دبیری گفت: مالکانی که تمایل دارند در ایام نوروز 91 منزل شخصی خود را به مسافران نوروزی به صورت اجاره واگذار کنند، میتوانند برای اخذ مجوز لازم از طریق سامانه مرکز ارتباطات مردمی شهرداری شیراز ( تلفن 137) از تاریخ یکم اسفندماه سال جاری ثبت نام به عمل آورده و پس از تکمیل فرم عضویت مجوز لازم را دریافت دارند.

وی اظهار داشت: برای رفاه حال مسافران نوروزی و در راستای ساماندهی خانه های استیجاری در قالب این طرح پس از احراز هویت ملک و مالک و یا نمایندگان مالک منازل استیجاری در اختیار میهمانان نوروزی قرار می گیرد که مالک و میهمان با آرامش بیشتری تعطیلات نوروزی خود را بگذرانند همچنین عدم نصب چادر توسط مسافران نوروزی در پیاده روها، حاشیه بولوارها و بوستانهای سطح شهر از اهداف این طرح است.

رئیس ستاد تسهیلات سفر لزوم ساماندهی خانه های استیجاری برای خدمات دهی به مسافران نوروزی را امری بسیار مهم دانست و افزود: سازمانهای متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری و صنعت و معدن و تجارت و ... با هماهنگی کامل و با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی نظارت بیشتر بر ساماندهی خانه های استیجاری را انجام می دهند که خدمات مطلوبی برای پذیرایی از مسافرین محترم در ایام نوروز 91 ارائه شود.

دبیری در خصوص آن دسته از افرادی که به هر عنوان بدون مجوز از ستاد تسهیلات مبادرت به اجاره منزل مسکونی خود به مسافران نوروزی کنند، تاکید کرد: اینگونه افراد متخلف شناخته شده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تعطیلی و انتقال کسبه خیابان تیموری ضروری اجرا خواهد شد

استقرار و ساماندهی بنکداران کسبه خیابان تیموری به محلی مناسب به خاطر شرایط بهتر برای ادامه فعالیت آنها و رفع یک معضل مهم شهری در هسته مرکزی شهر از اهداف طرح ساماندهی بنکداران خیابان تیموری است.

سعید دبیری مدیر عامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهرداری شیراز با بیان این مطلب افزود: تعطیلی و انتقال واحد های صنفی خیابان تیموری یک امر ضروری است و قطعاً اجرا خواهد شد. طرح ساماندهی صنف بنکداران خیابان تیموری در سایت بنکداران شرق شیراز در بولوار کوثر، باعث تمرکز اصناف در مکانی خاص و نیز کاهش آلودگی زیست محیطی و ایجاد مزیت های اقتصادی برای صنف بنکداران می شود.

دبیری افزود: واگذاری سایت اول بنکداران شرق شیراز به اتمام رسیده و این سازمان آماده واگذاری دیگر پلاکهای سایت به متقاضیان جدید بر اساس نرخ روز و نظر کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری بصورت معوض از پلاکهای سهم شهرداری در سایت شهید حسن منتظری است.

دبیری اعلام کرد: چنانچه بخش خصوصی تمایل به مشارکت در احداث و راه اندازی مجتمع های جدید در محدوده شمال غرب شیراز باشد، مشروط بر تامین منافع تمام بنکداران این سازمان به نمایندگی از شهرداری شیراز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می دارد.