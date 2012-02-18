جشنواره فیلم فجر بازتاب خوبی در جامعه و هنرمندان قزوین داشت

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین شفیعی ها در مراسم اختتامیه جشنواره فجر اظهارداشت: شور و علاقه ای که از دیدن فیلم ها در جشنواره فجر در استانها و مرکز دیده شد نشان دهنده این است که سینما هنوز زنده و سرپا است.

وی افزود: اولین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رنگ و بوی دیگری به استان داد و بازتاب خوبی در جامعه و هنرمندان استانها داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: اگر هنرمندان بتوانند آثار هنری خوب و فاخری عرضه کنند در جهان کنونی می توانند زبان گویای نظام باشند و پیام انقلاب را به گوش جهانیان برسانند.

وی یادآور شد: امروز برای همه این واقعیت روشن است که نظام تبلیغاتی استکبار بر علیه جمهوری اسلامی چقدر فعالیت گسترده‌ای انجام داده و همه مسائل را وارونه جلوه می دهد.

شفیعی ها با اشاره به مسلمان شدن خانم مونیکاویت از فعالان جنبش وال‌استریت اظهارداشت: رو به اسلام آوردن شخصی که شش سال در ارتش آمریکا خدمت کرده، در عراق دوران سربازی را طی کرده و در واشنگتن دی سی درس خوانده است و در محضر آیت‌الله باریک ‌بین امام جمعه قزوین مسلمان شده از برکات انقلاب است.



