طرح مهارتهای زندگی برای 3300 زوج در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی جودکی قبل از ظهر شنبه در جلسه ای با اساتید طرح مهارت های زندگی استان اظهار کرد: طرح مهارت های زندگی در هر دوره برای 15 زوج و در 110 پایگاه استان برگزار شده است.

جودکی عنوان کرد: نیمی از مخاطبان این دوره از آموزش مهارت های زندگی را زوج های هیئتی و سایر مخاطبان را کارکنان ادارات، نهادها و ارگان ها تشکیل می دهند.

وی افزود: این طرح به دلیل استقبال مخاطبان مورد آسیب شناسی، نقد و بررسی قرار گرفت تا در دوره جدید با پویایی و کاربرد بیشتری ادامه پیدا کند.

وی در خصوص اهداف برگزاری طرح مهارت های زندگی بیان کرد: کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده، فرزند پروری و ارتقاء مسائل فرهنگی در میان زوج های جوان از جمله اهداف برگزاری طرح مهارت های زندگی است.

گفتنی است، طرح مهارت های زندگی از 22 بهمن ماه آغاز وتا نیمه فروردین ماه 91 ادامه دارد.