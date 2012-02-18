هشت میلیون تن کالا از مرزهای ترانزیتی کشور عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‎ای کشور گفت: هشت میلیون و 209هزار تن کالا در 10 ماه نخست سال جاری از مرزهای ترانزیتی کشور عبور کرد.

شهریار افندی زاده افزود: این مقدار ترانزیت کالا در سال جاری نشان دهنده افزایش جابه جایی 2.6 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

وی با اشاره به اینکه کالای ترانزیت کالایی است که از یک مرز وارد و از مرز دیگر خارج می شود، گفت: کشور درحال حاضر دارای 24 پایانه مرزی و11 بندر دارای امکانات ترانزیت کالا است.

افندی زاده افزود: بندر عباس نخستین پایانه ورودی کالای ترانزیت و بندرامام خمینی(ره) نخستین پایانه از لحاظ خروج کالا محسوب می شود و پایانه سرخس نیز رتبه پنجم ورود و چهارم خروج کالا در کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان حمل و نقل جاده ای کشور درادامه به نقش پایانه سرخس در توسعه ترانزیت کشور گفت: این پایانه یکی از نقاط کلیدی ترانزیت کالای شرق کشور شناخته می شود که وجود توامان راه آهن و جاده این منطقه را با هفت کشور همسایه مرتبط کرده و بر اهمیت این شریان ترانزیتی افزوده است.

وی به کمبودهای پایانه سرخس اشاره کرد و گفت: نبود پل مرزی مشترک با ترکمنستان و کمبود مراکز تجاری عمده مشکلات منطقه محسوب می شوند که اولی با انجام مذاکرات مشترک با مقامات ترکنستان و دومی با خرید زمین جهت مقاصد تجاری رفع می شود.

افندی زاده سپس به اقدامات مهم عمرانی در حال اجرای وزارت راه وشهرسازی در بخش راه ها اشاره کرد وگفت: ساخت 500 کیلومتر آزاد راه، 700 کیلومتر بزرگراه، تبدیل بزرگراه های کشور به آزاد راه از طریق جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و ایجاد مرکز مدیریت راه ها کشور در استانها از مهمترین اقدامات در حال اجرا در عرصه راه ها کشور محسوب می شوند.

تکمیل پروژه احداث و آسفالت راه روستایی در تایباد

رئیس اداره راه وترابری شهرستان تایباد از تکمیل پروژه احداث و آسفالت راه روستایی حسینی - کهجه در این شهرستان خبرداد.

حمیدسریزدی گفت: این راه روستایی 5 کیلومتری هم اکنون با تلاش و همت نیروهای شهرستان تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این محور بامشخصات راه درجه یک روستایی دارای روکش آسفالتی به عرض 5.5 متر و ضخامت 6 سانتی متر بوده که زیر سازی آن 7.5 متر و لایه پریمکت آن 6.5 متر عرض دارد.

رئیس اداره راه وترابری شهرستان تایباد همچنین از اجرای سه دستگاه آبرو و آبنما در مسیر پروژه خبرداد و افزود: انجام سه مرحله انفجار و محورگشایی به میزان 5هزار و 500مترمکعب، اجرای 47 هزار مترمکعب عملیات خاکی و احداث 6 دستگاه ابنیه فنی از مهمترین اقدامات انجام شده در این پروژه بوده است

بارش باران تردد در محورهای تربت حیدریه و زاوه را کند کرده است

مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی اعلام کرد با توجه به بارش باران در محورهای منتهی به شهرستان های تربت حیدریه و زاوه تردد در این مسیرها به کندی صورت می گیرد.

بنا بر این گزارش، با توجه بارش باران در محورهای منتهی به تربت حیدریه و زاوه لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

همچنین براساس این اطلاعیه و با توجه به وجود مه در گردنه های تیوان درگز، سنگ بست فریمان و کوهسرخ کاشمر لازم است رانندگان به هنگام عبور از این مسیرها تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.