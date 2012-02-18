به گزارش خبرگزاری مهر، مسی در دیدار با لورکوزن، یک گل زد، یک پاس گل داد و یک بار هم توپ را به تیر دروازه کوبید.

بارسلونا در این دیدار موفق شد با نتیجه 3 بر یک در زمین لورکوزن به برتری برسد. این در حالی است که دو بازیکن لورکوزن بر سر اینکه پیراهن یادگاری مهاجم آرژانتینی این تیم را در اختیار داشته باشند با یکدیگر به جر و بحث پرداختند.

"رودی فولر" در گفتگو با بیلد اظهار داشت: درگیری "مایکل کادلچ" و "مانوئل فردریش" ناراحت کننده بود.

بیلد پیش تر گزارش داده بود که کادلچ در بین دو نیمه پیراهن خود را با مسی عوض کرده بود اما فردیریش در رختکن طی مجادله ای، پیراهن را از او گرفته است.

کادلچ به روزنامه بیلد گفت: "مانوئل پیراهن را در رختکن از من دزدید."

هر دو مدافع در زمانی که مسی پاس گل اول را برای آلکسیس سانچز هموار کرد، جایگیری بدی داشتند. فولر با ابراز نارضایی از این دو مدافع، به طعنه گفت: "90 درصد از بازیکنان بر روی بازی تمرکز داشتند."

کادلچ که تک گل لورکوزن را به ثمر رساند در پایان بازی بار دیگر پیراهن خود را با لیونل مسی معاوضه کرد. این در حالی بود که فولر قول داده که به این موضوع رسیدگی کرده و با هر دو بازیکن صحبت کند.

مدیر ورزشی لورکوزن اظهار داشت: "من تضمین می دهم که کادلچ و فردریش این پیراهن را برای مزایده به منظور کارهای خیرخواهانه می خواسته اند."

کادلچ بعدتر اعتراف کرد که شوخی کرده که گفته مانوئل پیراهن را دزدیده است.