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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

جاهد در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنیم "اکباتان" تابستان 91 اکران شود

تلاش می‌کنیم "اکباتان" تابستان 91 اکران شود

تهیه‌کننده "اکباتان" ساخته مهرشاد کارخانی از تلاش برای اکران عمومی این فیلم در تابستان 91 خبر داد.

محسن جاهد تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصمیمی برای تغییر نسخه به نمایش در آمده از "اکباتان" در جشنواره فجر نداریم. فقط صدای فیلم به صورت مونو بوده و به زودی تبدیل به دالبی سراوند خواهد شد.

شاهد احمدلو، مزدک میرعابدینی، سحر قریشی، سروش صحت، مانی حیدری، پوراندخت مهیمن، علی اصغر طبسی، رویا شریف و... با حضور افتخاری: داوود رشیدی از بازیگران فیلم هستند.

عوامل تولید "اکباتان" عبارتند از: نویسنده و کارگردان:مهرشاد کارخانی، مدیر فیلمبرداری:سید محسن جاهد، صدابردار: علیرضا غفاری نژاد، طراح گریم: مهین نویدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان:ایما استمراری، طراح صحنه و لباس: مهرشاد کارخانی، موسیقی: ستار اورکی، تدوین: حسن ایوبی، صداگذاری و میکس:علیرضا علویان، عکاس: علی حمید نژاد و تهیه کنندگان: محسن جاهد و رویا شریف.

این فیلم اقتباسی آزاد از فیلم "فرار از تله" زنده یاد جلال مقدم که ر خلاصه داستان آن آمده است.:مردی از زندان می‌آید، در جستجوی آرامش در شهر می‌گردد. دیوارهای بلند اکباتان برای او فاصله‌ای بین مرگ و زندگی است.

کد مطلب 1536880

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