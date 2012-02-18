محسن جاهد تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصمیمی برای تغییر نسخه به نمایش در آمده از "اکباتان" در جشنواره فجر نداریم. فقط صدای فیلم به صورت مونو بوده و به زودی تبدیل به دالبی سراوند خواهد شد.

شاهد احمدلو، مزدک میرعابدینی، سحر قریشی، سروش صحت، مانی حیدری، پوراندخت مهیمن، علی اصغر طبسی، رویا شریف و... با حضور افتخاری: داوود رشیدی از بازیگران فیلم هستند.

عوامل تولید "اکباتان" عبارتند از: نویسنده و کارگردان:مهرشاد کارخانی، مدیر فیلمبرداری:سید محسن جاهد، صدابردار: علیرضا غفاری نژاد، طراح گریم: مهین نویدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان:ایما استمراری، طراح صحنه و لباس: مهرشاد کارخانی، موسیقی: ستار اورکی، تدوین: حسن ایوبی، صداگذاری و میکس:علیرضا علویان، عکاس: علی حمید نژاد و تهیه کنندگان: محسن جاهد و رویا شریف.

این فیلم اقتباسی آزاد از فیلم "فرار از تله" زنده یاد جلال مقدم که ر خلاصه داستان آن آمده است.:مردی از زندان می‌آید، در جستجوی آرامش در شهر می‌گردد. دیوارهای بلند اکباتان برای او فاصله‌ای بین مرگ و زندگی است.