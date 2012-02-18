به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر رحمت اللهی پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه راه آهن ایران در منطقه و کشورهای همسایه به دلیل اتصال آبراهها و برقراری ارتباط خلیج فارس با آسیای میانه و قفقاز دارای جایگاه خاصی است و پل ارتباطی ایمنی محسوب می شود گفت: راه آهن ایران دارای 10 هزار کیلومتر خط آهن در 22 استان کشور است این در حالیست که امروز پلیس راه آهن نیز در 17 یگان انتظامی و بیش از 100 کلانتری و پاسگاه در طول خطوط راه آهن مستقر شده است.

وی با اشاره به کشفیات 10 ماهه امسال افزود: ماموران پلیس راه آهن در این مدت موفق به کشف مقادیر زیادی کالای قاچاق در انبارها و بارهای همراه مسافران شدند که این میزان نسبت به قبل 74 درصد افزایش یافته و تعداد متهمان دستگیر شده نیز افزایش 59 درصدی را نشان می دهد. این در حالیست که ارزش ریالی اجناس کشف شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشت.

رئیس پلیس راه آهن از کاهش 2 درصدی سرقت در قطار خبر داد و گفت: این کاهش سرقت شامل سرقت داخل قطار و طول خطوط و آهن آلات ریلی است. این در حالیست که با تدابیر بازدارنده خوشبخانه آمار کشف نسبت به ظهور افزایش قابل توجهی نشان می دهد. سرقتهای رخ داده در راه آهن یا در هنگام وقوع یا با سرعت عمل پلیس بلافاصله پس از وقوع کشف شده است.

افزایش 12 درصدی کشف مواد مخدر

رحمت اللهی از افزایش 12 درصدی کشف مواد مخدر در راه آهن خبر داد و افزود: در این مدت ماموران پلیس موفق شدند 175 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. کشفیات راه آهن نسبت به سایر پلیس ها متفاوت است چرا که هیچ عنصر خارجی در تحقق کشفیات دخالت ندارد و تجربه های موثر ماموران باعث کشف مواد مخدر شده است. ضمن اینکه در این مدت خوشبختانه میزان کشفیات مواد مخدر از مسافران سوریه و ترکیه نیز 36 درصد کاهش داشته است.

کاهش 9 درصدی تلفات تصادف با قطار

وی با اعلام کاهش 9 درصدی آمار کشته های تصادف افراد با قطار تاکید کرد: در حالیکه تعداد مسافران افزایش 9 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد اما حوادث ناوگان ریلی 19 درصد کاهش داشته است این در حالیست که به علت ساخت تقاطع غیر همسطح به جای تقاطع های همسطح میزان کشته های تصادف قطار با وسایل نقطه 67 درصد کاهش داشته است.

کاهش 11 درصدی دستگیری افراد فراری در راه آهن

رحمت اللهی با اشاره به کاهش 11 درصدی دستگیری کودکان و نوجوانان فراری در ایستگاه راه آهن، تاکید کرد: در این مدت کشف مشروبات الکلی 31 درصد کاهش داشته است اما دستگیری ها 93 درصد افزایش یافته است این در حالیست که کشف تجهیزات گیرنده ماهواره 157 درصد و دستگیری متهمان این جرم 26 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت ماموران در بازرسی های انجام شده موفق شدند 15 قبضه سلاح غیر مجاز را کشف کنند که این آمار نسبت به سال گذشته 200 درصد افزایش یافته است.

دستگیری 545 تبعه غیر مجاز در خطوط راه آهن

سردار رحمت اللهی با اعلام اینکه در 10 ماهه امسال 134 هزار و 194 نفر از اتباع بیگانه شامل مسافر، توریست، زائران و کارشناسان طرف قرارداد راه آهن تحت پوشش امنیتی این پلیس قرار گرفته اند، اظهار داشت: در این مدت 52 سند و اسناد جعلی از اتباع بیگانه کشف و 545 نفر نیز دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند. این در حالیست که میزان دستگیری اتباع غیر مجاز 11 درصد رشد داشت.

کشف عتیقه با قدمت 3 هزار و 200 سال‏

وی از کشف 2 مجسمه عتیقه در راه آهن تهران خبر داد و گفت: در بازرسی های ورودی و خروجی های راه آهن ‏موفق شدیم 2 مجسمه عتیقه با قدمت 3 هزار و 200 سال که به تایید سازمان میراث فرهنگی رسیده است را کشف ‏و ضبط کنیم ضمن اینکه ماموران ایستگاه های تاکستان و مراغه نیز توانستند تعدادی سکه قدیمی را که مربوط به ‏دوره ایلخانیان و تیموریان بود را کشف و ضبط کنند.‏

انهدام باند فروش خودروهای گذرموقت ‏

وی با بیان اینکه ماموران پلیس راه آهن موفق شدند یک شرکت بازرگانی واردات خودروهای خارجی گذشت موقت را منهدم کنند، افزود: این افراد خودروهای گذرموقت را از خلیج فارس با قطار به تهران منتقل کرده و با درج آگهی در حالیکه نقل و انتقال این خودروها ممنوع است آنها را به جوانان ناآگاه با قیمت بالا می فروختند. وقتی که مدت تردد این خودروها به اتمام رسید و افراد قصد داشتند آنها را از طریق راه آهن به بندرعباس منتقل کنند 5 دستگاه خودرو از متهمان کشف و با قرار 67 میلیون تومانی تحویل زندان شدند. این در حالیست که ماموران در عملیاتی دیگر توانستند 74 هزار نخ سیگار قاچاق که لابه لای چای، نان و شکلات جاسازی شده بود را در قطار استانبول کشف و ضبط کنند ضمن اینکه تا کنون 436 هزار نخ سیگار قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: در این مدت طرح شناسایی و کنترل وسایل نقلیه در تمامی ایستگاه ها به اجرا در آمد و 22 خودرو سرقتی و 58 موتور سیکلت کشف و به صاحبانشان تحویل شد. در همین رابطه نیز 31 سارق شناسایی و دستگیر شدند.

انهدام باند جعل مهرهای دولتی

رئیس پلیس راه آهن با اعلام کشف و انهدام باند جعل مهرهای دولتی تاکید کرد: ماموران پلیس راه آهن متوجه جعلی بودن مهر ورود به دبیرخانه مرکزی رجا شدند و در پیگیری موفق شدند باند جعل مهرهای دولتی در قم را شناسایی و اعضای اصلی آنها را دستگیر کنند. ازدفتر کار جاعلان مهرهای مربوط به وزارت کار، کمیسیون عالی پزشکی و سازمان فنی و حرفه ای کشف و ضبط شدند.

کشف نیم کیلوگرم شیشه از یک محکوم به حبس ابد

رحمت اللهی با اشاره به کشف نیم کیلوگرم شیشه از یک مسافر در راه آهن تهران تاکید کرد: در بررسی بانک اطلاعاتی متهمان مشخص شد فرد حامل شیشه در سال 80 به جرم حمل 168 کیلوگرم مواد مخدر به حبس ابد در زاهدان محکوم شده است اما پس از تودیع معرفی به مرخصی آمده و هیچ گاه به زندان بازنگشته است. این در حالیست که ماموران در عملیات های جداگانه ای دیگر موفق شدند 200 گرم شیشه را در ایستگاه بندرعباس و 2 کیلوگرم هروئین را از متهمی که در مسیر جنوب بین ایستگاه های بیشه و سپید دشت شناسایی شده بود کشف و ضبط کنند. این در حالیست که ماموران در بازرسی خودرو آزرا در بندرعباس موفق شدند 39 کیلوگرم مواد مخدر را که در بطری های آب معدنی و در داخل باک خودرو جاسازی شده بود را کشف کنند ضمن اینکه 40 کیلوگرم مواد مخدر نیز از مخزن گاز یک خودرو سمند کشف شد.

وی افزود: در این مدت یکی از شرورهای سابقه دار که به اتهام قمه کشی، ایجاد رعب و وحشت و مجروح کردن یک مسافر که تحت تعقیب پلیس بود شناسایی و دستگیر شد.

جمع آوری 430 معتاد و ولگرد بدون خانه

رحمت اللهی با اشاره به اینکه با همکاری ماموران کلانتری 161 ابوذر، 116 مولوی تا کنون 28 مرحله طرح انضباط اجتماعی در حاشیه خطوط راه آهن اجرا شده است، گفت: متاسفانه حاشیه خطوط راه آهن مامن خوبیست برای افراد معتاد، ولگرد و بلامکان که با اجرای این طرح ها 430 نفر جمع آوری و تحویل مرکز ترک اعتیاد شفق شدند.

تخریب اماکن متروکه حاشیه راه آهن

رئیس پلیس راه آهن با اشاره به اینکه اماکن متروکه حاشیه راه آهن فضای مناسبی برای انجام برخی از جرایم در طول خطوط است، تاکید کرد: طرح شناسایی اماکن متروکه حاشیه راه آهن انجام شده است و طبق هماهنگی با راه آهن مقرر شد این فضاها تخریب و به جای آنها فضای سبز یا ساختمان جدید احداث شود. این در حالیست که با همکاری راه آهن اموال رها شده در طول خطوط جمع آوری شده تا از سرقت و هدر رفتن بیت المال جلوگیری شود. هم اکنون 2100 نقطه برای جمع آوری این اموال شناسایی و اعتبار لازم این طرح تامین شده است.

نجات جان مادر و فرزند توسط مامور پلیس راه آهن

وی با اشاره به اینکه مامور پلیس راه آهن شمال شرق در جاجرم جان یک مادر و فرزند 15 ماهه را نجات داد در تشریح این خبر، گفت: مامور پلیس راه آهن جاجرم وقتی از منزل به سمت محل کار در حرکت بود متوجه سقوط یک مادر و فرزند 15 ماهه به داخل چاه شد و با به خطر انداختن جانش مادر و فرزند را نجات داد. این در حالیست که مامور فداکار مورد تشویق ویژه قرار گرفت.

وی در مورد راه اندازی ایستگاه های جدید اظهار داشت: پلیس راه آهن زاهدان و فارس با محوریت شیراز امسال افتتاح شد و پوشش امنیتی خطوط ریلی این دو استان را بر عهده گرفت.

نمی توانیم با کودکان سنگ پران برخورد قضایی کنیم

سردار رحمت اللهی در مورد سنگ پرانی افراد به قطارها گفت: سنگ پرانی یک خرده فرهنگ غلط است که در حاشیه خطوط راه آهن در حال انجام شدن است. باید به این موضوع به دید جرم نگاه کنیم و به علت وارد آوردن خسارت و ایراد ضرب و جرح مسافران افراد را تحت تعقیب قرار دهیم. اما بررسی ها نشان می دهد افرادی که مرتکب این جرم می شوند دارای صغر سن هستند. تعقیب قضایی اثر بخش نیست و در برخی مواقع تادیب کودکان را به والدین سپرده و در برخی موارد نیز جریمه را در دستور کار داشتیم اما از سالهای گذشته اقدامات فرهنگی خوبی را شروع کردیم که باعث شد آمار سنگ پرانی علیرغم افزایش تعداد قطارها و رشد حاشیه نشینی سیر نزولی داشته باشد. این در حالیست که اقدامات موثری از جمله هماهنگی با شوراهای محلات، بسیج و ائمه جماعات در این رابطه انجام شده است. امیدواریم این خرده فرهنگ به زودی از بین برود و فرهنگ شهروندی به زودی جایگزین آن شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وقوع سرقت مسلحانه در قطارها گفت: این مسئله موضوعیت ندارد و خوشبختانه سرقت مسلحانه در قطارها رخ نداده است.

تجهیز 18 ایستگاه به دستگاه ایکس ری

رئیس پلیس راه آهن در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد استفاده از تجهیزات الکترونیکی اظهار داشت: هم اکنون 2 دستگاه بادی اسکنر در ایستگاه های تهران و مشهد مورد بهره برداری قرار گرفته است و 18 ایستگاه مهم به دستگاه ایکس ری تجهیز شدند. استفاده از دوربین های مدار بسته در اولویت ما قرار دارد و آگهی مناقصه خرید و نصب دوربین نیز به اجرا گذاشته شد. هم اکنون گیت وی و ایکس ری در حال خریداری است اما پروسه آن زمان بر است. تا کنون 18 فقره سرقت وسایل همراه مسافران با باز بینی فیلم ها و استفاده از مانیتورینگ ایستگاه ها کشف شد.

تردد 2 میلیون مسافر نوروزی با قطار

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد تمهیدات پیش بینی شده برای نوروز تاکید کرد: پیش بینی می کنیم نزدیک به 2 میلیون نفر از اواخر اسفند تا 15 فروردین به وسیله قطار مسافرت کنند و این در حالیست که ما با استفاده از حداکثر امکانات و نیروی انسانی طرح نوروزی را اجرا می کنیم.

سردار رحمت اللهی در پایان به مسافران توصیه کرد استرس سفر را مدیریت کنند و ضمن حفظ آرامش به موقع در ایستگاه حاضر شوند. البته با توجه به اینکه افراد چندین ساعت را در یک کوپه با افراد ناشناس همسفر هستند نباید به این افراد اعتماد کنند و اسرار خود را در اختیار آنها قرار دهند این در حالیست که باید در حفظ اموالشان نیز مراقبت ویژه ای داشته باشد.