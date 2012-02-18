شعبه دانشگاه جامعه المصطفى العالمیه در قشم دائر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین میرفاطمى پیش ازظهر شنبه در مراسم محفل انس با قرآن در سالن بزرگ وحدت شهر قشم گفت: از مجموع 20 هزار دانشجوى این دانشگاه اسلامى، نیمى در 90 کشور خارجى و نیمى دیگر در داخل کشور به تحصیل اشتغال دارند.

وى افزود: براى ورود به این دانشگاه آزمون هاى متمرکز و غیرمتمرکز در داخل و خارج کشور برگزار مى شود و دانشجویان پذیرفته شده به صورت حضورى، مکاتبه اى و اینترنتى مى توانند در افزون بر 150 رشته و در مقاطع کاردانى، کاشناسى، کارشناسى ارشد، دکترا و فوق دکترا تحصیل علم کنند.

معاون دانشگاه جامعه المصطفى العالمیه و رئیس مرکز بین المللى علوم و معارف اسلامى قشم تصریح کرد: تمام رشته هاى این دانشگاه به تائید شوراى گسترش رشته هاى دانشگاهى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى رسیده و مدارک آن نیز با تایید این وزارخانه در سراسر دنیا داراى اعتبار است.