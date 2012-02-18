آغاز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت وزارت راه از فردا

احمد صادقی در گفتگو با مهر بابیان اینکه مرحله اول فروش اوراق مشارکت وزارت راه امروز به پایان می رسد، گفت: استقبال مردم از ارواق مشارکت وزارت راه و شهرسازی موجب شد که 500 میلیارد تومان از این اوراق در روزهای گذشته به فروش برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از فردا یکشنبه مرحله دوم فروش اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی آغاز به مبلغ 700 میلیارد تومان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال مردم پیش بینی می شود که تمامی اوراق مرحله دوم در 6 روز آینده به فروش برسد که پس از آن تا پایان سال تمامی 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به تدریج منتشر خواهد شد.

صادقی دلیل استقبال مردم از این اوراق را تضمین دولت دانست و گفت: این یکی از عمده ترین دلایلی است که موجب استقبال مردم نسبت به دیگر اوراق شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل با اشاره به افزایش نقدینگی در جامعه، افزود: در حال حاضر نقدینگی در جامعه زیاد است، بنابراین اگر این نقدینگی در جای مناسب سرمایه گذاری نشود موجب افزایش تورم و گرانی نخواهد شد.

وی بابیان اینکه با فروش اوراق مشارکت، نقدینگی جذب پروژه های عمرانی در کشور می شود، بیان کرد: درآمد حاصل از فروش این ارواق برای زیر ساختهای حمل و نقل و پروژه های وزارت راه هزینه خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این اوراق از طریق شعب بانک تجارت در سراسر کشور به فروش می رسد، گفت: سود علی الحساب ماهیانه اوراق مشارکت 20 درصد بوده و امکان بازخرید بیش از سررسید نیز تا یک سال با سود 18 درصد و پس از آن با سود 19.5 درصد خواهد بود.