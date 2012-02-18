تعیین 137 شعبه اخذ رأی در دماوند و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد افزود: از این تعداد، 64 شعبه مختص شهر دماوند و بخش مرکزی خواهد بود؛ همچنین 29 شعبه اخذ رأی برای حوزه فرعی رودهن در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: همچنین 34 شعبه اخذ رأی برای حوزه فیروزکوه و 10 شعبه در حوزه فرعی ارجمند در نظر گرفته شده است.

این مسئول اضافه کرد: در محلاتی که تمرکز جمعیت بیشتر باشد، برای سهولت کار شعبه ویژه بانوان و شعبه اختصاصی برادران تعبیه شده است.

پیست مسابقات رالی به هیئت اتومبیلرانی رودهن واگذار شد

شهردار رودهن گفت: پیست برگزاری مسابقات کشوری رالی خودروهای دو دیفرانسیل در اختیار هیئت اتومبیلرانی رودهن قرار گرفت.

فتحعلی همتی افزود: خانواده بزرگ شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن برای توسعه ورزش در این منطقه از هیچ کوششی دریغ نمی ‏کند و همواره از حامیان بخش ورزش است.

وی بیان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن نیز با انجام هماهنگیهای لازم این پیست را با مساحت بالغ بر 200 هکتار شرط عدم لطمه زدن به فضای سبز پیرامونی آن در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری رودهن قرار داد.

آسفالت معابر کیلان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان

شهردار کیلان از آسفالت معابر عمومی این شهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان خبر داد.

سید جلیل چوبداری افزود: اجرای طرح‏های آسفالت‏ریزی در تناژی بالغ بر 15 هزار تن از جمله مصادیق تلاش برای ارائه خدمات شایسته به مردم است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز در حوزه خدماتی و عمرانی شهر کیلان صورت اجرایی به خود گرفت.

چوبداری اضافه کرد: احداث میدان ورودی شهر و افتتاح آن در هفته دولت با عنوان نام نامی شهدا، احداث پیاده‏رو در طرح نهضت ساماندهی معابر، نصب سامانه‏های روشنایی و ... را می توان در ردیف دیگر اقدامات شهرداری کیلان قرار داد.

اراذل و اوباش شرق استان تهران دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شرق ستان تهران از دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش سابقه دار این منطقه توسط مأموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ سیروس فتحی با اشاره به اینکه تأمین امنیت و برقراری آسایش و آرامش مردم جزو وظایف ذاتی مأموران نیروی انتظامی در اقصی نقاط کشور است، اظهار داشت: پلیس اجازه نخواهد داد عده ای ناآگاه و از روی غفلت از مردم سلب آسایش کنند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان در سایه امنیت و آسایش می توانند به فعالیت های روزمره خود با خاطری آسوده بپردازند، افزود: فرماندهی انتظامی شرق تهران تلاش می کند با همکاری و همیاری مردم امنیت در شأن مردم این منطقه را فراهم کند.

وی گفت: اراذل و اوباش نه تنها در منطقه شرق تهران بلکه در هیچ جای ایران اسلامی امنیت نخواهند داشت.

فتحی در تشریح جزئیات بیشتر این خبر اضافه کرد: این افراد که از اراذل و و اوباش و متهمین فراری بودند با تشکیل باندی در حال طراحی نقشه سرقت احشام را داشتند که محل اختفای آنها با همکاری مردم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی یادآور شد: پس از پاکسازی محل مقادیری مواد مخدر، سلاح سرد و یک قبضه کلت کمری کشف و ضمیمه پرونده متهمان شد.

این مسئول ادامه داد: این افراد با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و تشکیل باندهای مسلح برای خود موجبات ناامنی و سلب آسایش مردم را فراهم می کردند که با اقدام به موقع مأموران انتظامی فرماندهی شرق تهران شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: پلیس طبق قانون و مقررات با کسانی که موجبات ناامنی را فراهم کنند با قاطعیت تمام برخورد می کند.