خروج مواد اولیه نامرغوب از بازار فرش دستبافت/ قالی راوری جانی دوباره می گیرد

محمد رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: فرش دستبافت راور که از گذشته در بازار های جهانی خرید و فروش می شد، هم اکنون نیز با طرح های جدیدتر و مناسبتری بافته شده و در این بازارها به فروش می رسد.

وی اظهار داشت: بازار پر رونق قالی راوری با برند سازی و آموزش نیروی انسانی متبحر در دانشگاه، محقق خواهد شد و در این صورت می توان آن را بهتر از گذشته در جهان متمدن امروز شناساند.

این مسئول گفت: به جز ایران کشورهای دیگری نیز هستند که فرش تولید می کنند، اما به دلیل کیفیت و طرح زیبای قالی تولید شده ایران، این کشورها در عمل توان رقابت با ما را ندارند.

وی اضافه کرد: به دلیل استفاده قالی بافان از مواد اولیه مرغوب، هزینه های تولید فرش دستبافت و قیمت تمام شده آن از سایر کشورها بیشتر است و بنابراین قالی بافان باید از طرح هایی استفاده کنند که مورد اقبال بازارهای جهانی باشد تا فرش دستبافت ایران مانند گذشته دیوار خانه ها و موزه ها را مزین کند.

شریفی تصریح کرد: به زودی در شهرستان راور دانشکده فرش فعالیت خود را آغاز و به جوانان علاقه مند در این رشته آموزش های لازم را ارائه خواهد داد.

وی همچنین از راه اندازی اتحادیه فرش و جشنواره فرش راور در آینده ای نزدیک خبر داد و برپایی نمایشگاه بزرگ فرش دستبافت را در این شهرستان از دیگر برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد.

هم اکنون شهرستان راور با داشتن بیش از شش هزار بافنده بزرگترین مرکز تولید فرش دستبافت و شهر قالی استان کرمان است.