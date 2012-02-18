همراهی مردم با گروه موسیقی همساز

به گزارش خبرنگار مهر، سالن اصلی تئاترشهر تهران و گروه همساز به سرپرستی مسعود شعاری شب گذشته میزبان مخاطبانی بود که برای شنیدن یک موسیقی آرام و بی‌ادعا آمده بودند.

مسعود شعاری در طول دو دهه نوازندگی سه تار مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و آثاری را نیز ارائه داده است؛ آلبوم درخشان «کاروان صبا» نشان داد که موسیقی ایران صاحب یک نوازنده پرقدرت دیگری شده است. بعدها با آلبوم «سیر» و «در سایه باد» نگاه‌های بسیاری را به خود جلب کرد. نگاه‌هایی که همراه با انتقاد و احترام بود. شعاری در این سال‌ها تلاش کرده است که موسیقی سرزمین‌اش را – به هر شیوه‌ای که شده- از مرزها بیرون ببرد و می‌توان گفت که در کار خود موفق بوده است.

با این همه شعاری با کنسرت تازه‌اش که فرزند فرنگ‌رفته‌اش نیز او را همراهی می‌کند، نشان داد که همچنان به موسیقی ایرانی و ردیف وفادار است اما هیچ‌گاه قصد ندارد خود را محصور در آن ببیند. بنابراین زمانی که نیاز می‌بیند انگشتان‌اش از پرده‌های مقررشده در ردیف میرزاعبدالله، عدول می‌کند و راه دل و اندیشه اش را می‌رود.



گروه همساز شب گذشته که متشکل از مسعود شعاری (سه‌تار)، سینا شعاری (عود و گیتار) و درشن آنانند (تبلا) است قطعات گفت‌وگو، خورشید، آشتی، خاطره و دیداری نو را اجرا کردند. این قطعات در فضایی فیوژن یا همان تلفیقی روی داد. سه‌تار در زمانی که نیاز نوازنده بود موسیقی ایرانی می‌نواخت و زمانی که این فضا اشباع می‌شد از سیستم ردیف فراتر می رفت. به گونه‌ای که مخاطب دلزده از موسیقی ردیف و گوشه‌های کلیشه‌شده، گوش تیز می‌کردند و به سرعت با نواها ارتباط می‌گرفتند. گیتار و عود نیز همین شرایط را داشتند منهای آنکه در اجرای پرده‌های یک‌چهارم، ورود نمی‌کردند و تنها به آکوردگیری قناعت می‌کردند.



اما نکته تازه‌ای که گروه همساز شعاری به مخاطبان نشان داد یک نوازنده نوظهور و جوان بود که به خوبی از پدر نشان داشت. سینا شعاری که چندسالی است در اتریش پایتخت موسیقی جهان درس موسیقی می‌خواند، از درک موسیقی ایرانی غافل نشده و توانسته است نگاهی تازه به آن بیندازد. قدرت نوازندگی او باز هم نوید میراث‌داری نوازندگی را به همراه داشت. اکنون می‌توان امیدوار بود که سینا شعاری با پخته‌تر شدن و ممارست بیشتر در نوازندگی، سفیر پرقدرت و نفوذی از موسیقی ایران در جهان خواهد بود.

