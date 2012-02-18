امنیت امروز کشور ارمغان خون شهدا است

سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بیان کرد: پیشرفت کشور در گروی امنیت است و این امنیت را شهدای گرانمایه برای ما به ارمغان آوردهاند.
وی گفت: امنیت در عین اینکه یک نیاز اجتماعی است یک تولید اجتماعی که در محیطی اجتماعی شکل میگیرد نیز است.
وی افزود: امنیت زیرساخت و لازمه انجام هر فعالیت علمی، اقتصادی و اجتماعی است.
فرمانده انتظامی استان قم تاکید کرد: هنوز باب شهادت در کشور به ویژه برای نهادهای امنیتی علی الخصوص نیروی انتظامی باز است و میانگین هر سه روز دو شهید تقدیم انقلاب و نظام میشود.
وی بیان کرد: کشورهای زیادی انقلاب کردهاند ولی به دلیل عدم وجود امنیت داخلی سرنوشت خوبی ندارند.
وی در پایان تصریح کرد: وجود نعمت وفاداری و اعتقاد مردم به آموزههای دینی و همچنین نعمت ولایت در ساختار کشورمان موجب وجود چنین امنیت پایداری شده است.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم امنیت امروز کشور را ارمغان خون شهدا عنوان کرد.
سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بیان کرد: پیشرفت کشور در گروی امنیت است و این امنیت را شهدای گرانمایه برای ما به ارمغان آوردهاند.
نظر شما