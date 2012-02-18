  1. استانها
  2. قم
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

توکلی در گفتگو با مهر:

امنیت امروز کشور ارمغان خون شهدا است

امنیت امروز کشور ارمغان خون شهدا است

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم امنیت امروز کشور را ارمغان خون شهدا عنوان کرد.

سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بیان کرد: پیشرفت کشور در گروی امنیت است و این امنیت را شهدای گرانمایه برای ما به ارمغان آورده‌اند.

وی گفت: امنیت در عین اینکه یک نیاز اجتماعی است یک تولید اجتماعی که در محیطی اجتماعی شکل می‌گیرد نیز است.

وی افزود: امنیت زیرساخت و لازمه انجام هر فعالیت علمی، اقتصادی و اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان قم تاکید کرد: هنوز باب شهادت در کشور به ویژه برای نهادهای امنیتی علی الخصوص نیروی انتظامی باز است و میانگین هر سه روز دو شهید تقدیم انقلاب و نظام می‌شود.

وی بیان کرد: کشورهای زیادی انقلاب کرده‌اند ولی به دلیل عدم وجود امنیت داخلی سرنوشت خوبی ندارند.

وی در پایان تصریح کرد: وجود نعمت وفاداری و اعتقاد مردم به آموزه‌های دینی و همچنین نعمت ولایت در ساختار کشورمان موجب وجود چنین امنیت پایداری شده است.

کد مطلب 1536908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها