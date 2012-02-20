به گزارش خبرنگار مهر، از ماه ها پیش بسیاری از وبلاگها و سایتهای استان کرمانشاه اخبار ضد و نقیض خود را در زمینه انتخابات مجلس نهم شروع کرده اند.

هر وبلاگ به ظن خود اخباری از حمایتها، ائتلافها، تایید صلاحیت و ردصلاحیتها را در فضای مجازی منعکس می کند که در برخی موارد نمی توان صحت این اخبار را تایید کرد.

ارائه لیست داوطلبان تایید صلاحیت شده به تازگی در اغلب وبلاگها و سایتهای استان کرمانشاه قابل مشاهده است. از سویی دیگر بسیاری از داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده، اقدام به راه اندازی سایت و وبلاگهایی کرده اند و به این طریق به نوعی به پیشواز تبلیغات این دوره از مجلس رفته اند.

برخی از نامزدهای ردصلاحیت شده در سایت های خود، علنا از رد صلاحیت خود انتقاد می کنند و به طرفداران خود وعده گرفتن تایید صلاحیت مجدد را می دهند.

برخی نشریات نیز با زیرکی تمام اقدام به تبلیغات زودهنگام می کنند که تذکراتی شفاهی و کتبی هم برای این نشریات به همراه داشته است به طوری که چند روز پیش یکی از نشریات و هفته نامه های کرمانشاه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات متخلف شناخته شد و مسئولان نشریه مربوطه برای پاره ای توضیحات احضار شدند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه نیز با تایید این تخلف مطبوعاتی در این زمینه گفت: در این ویژه نامه ها با ترفندهای مختلف داوطلبان که اکثر آنها نمایندگان فعلی استان در مجلس هستند به طرح دیدگاه های خود در قبال موضوعات مختلف پرداخته اند.

حجت الاسلام محمد آفتابی با اشاره به اینکه تبلیغات قبل از انتخابات تخلف محسوب می شود، می افزاید: این امر هر دلیلی که داشته باشد خلاف قانون است زیرا یکی از ترفندهای تبلیغاتی محسوب می شود و هرگونه تبلیغ تا قبل از موعد مقرر، خلاف قانون و جرم است.

این تخلفات رسانه ای تنها به یک نشریه ختم نمی شود بلکه برخی دیگر از نشریات در ماههای پیش نیز تخلفاتی در زمینه تبلیغات زودهنگام داشته اند، رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه دراین باره نیز می گوید: علاوه بر این نشریه برخی دیگر از نشریات محلی استان نیز به دلیل ارتکاب به تخلفات انتخاباتی مورد تذکر قرار گرفته اند و چنانچه این تذکرات جدی گرفته نشود، تذکرات به صورت کتبی به آنها ابلاغ خواهد شد و در پرونده آنها ثبت خواهد شد.

دعوت به محفلهای به اصطلاح دوستانه، دعوت به مهمانی ها و نشست های دوستانه از دیگر مصادیق تخلفات انتخاباتی است که این روزها برخی از داوطلبان برای عقب نماندن از قافله انتخابات انجام می دهند که البته این روند نیز طبق قانون انتخابات جرم محرز محسوب می شود.

آفتابی در این باره می گوید: متاسفانه گزارشهایی مبنی بر برخی از تخلفات از سوی داوطلبان مجلس نهم به این هیئت رسیده است که به این دوستان اعلام می کنیم که این تخلفات در پرونده انتخاباتی آنها بی شک ثبت می شود.

گذشته از نظارت های انتخاباتی بر داوطلبان، باید مشکل اصلی را در طرفداران نامزدهای انتخابات مجلس نهم دانست.

این روزها برخی از نامزدهای انتخابات مجلس به هر علت نتوانسته اند از فلیترهای نظارتی عبور کنند که این امری طبیعی و عادی است ولی متاسفانه برخی از افراد به خصوص طرفداران برخی از نامزدهای دیگر با انتشار برخی از شایعات و اخبار نادرست مبنی بر علت یا علل رد صلاحیت فلان کاندیداها، به نوعی اقدام به ترور شخصیتی این افراد می کنند که عملی بسیار ناپسند است.

براساس این گزارش، حجت الاسلام محمد آفتابی، رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه بارها در جمع خبرنگاران از دقت و بررسی لحظه به لحظه داوطلبان مجلس نهم در استان کرمانشاه خبر داده است.