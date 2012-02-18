آمادگی برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی معلولان نخبه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی هاشمیان در مراسم جشن ربیع معلولان که جمعه شب با حضور بیش از دو هزار و 500 نفر از معلولان کشور برگزار شد، افزود: این موسسه آماده است تا امکاناتش را در اختیار معلولان کشور قرار دهد و گروه های هنری و تیم های ورزشی معلولان نیز می توانند روی کمک های خالصانه موسسه تاریخ و تمدن شرق، حساب کنند.

هاشمیان، معلولان ایرانی را نقش آفرین عرصه های جهانی دانست و گفت: اجتماع معلولان ایرانی، همواره در عرصه های مختلف بین المللی، در المپیادهای علمی و ورزشی و در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، نقش آفرین بوده است و امیدوارم که همیشه این موفقیت ها تداوم داشته باشد.

وی در پایان اظهار اشت: در حالی که سایه حاکمان ظالم و مستکبر بر بسیاری از ملت های جهان سنگینی می کند، خوشحال هستیم که با رهبری فرزانه رهبر معظم انقلاب، می توانیم قله های موفقیت را فتح کنیم.

در این همایش که به ابتکار "انجمن دفاع از حقوق معلولان" و با حمایت "موسسه پژوهشی تاریخ و تمدن شرق"برگزار شد، جمعی از توان یابان جسمی، حسی و ذهنی از سراسر کشور شرکت کردند.

یکی از جالب ترین بخش های این برنامه، اجرای گروه سرود "دستان گویا" بود که در این برنامه بیش از 50 نفر از ناشنوایان کشور، با حرکات هماهنگ دست و صورت خود، ترانه های محلی پخش شده را همراهی می کردند.



