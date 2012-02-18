اهدای کتب تخصصی به کتابخانه مرکزی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز از اهدای 900جلد کتاب به کتابخانه مرکزی اهواز خبر داد.



مهین موسوی گفت: بخش تخصصی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی اهواز در هفته کتاب سال جاری با همکاری اداره کتابخانه های عمومی اهواز و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان راه اندازی شده است.

وی افزود: در این بخش بیش از یک هزار و 332 جلد کتب و نشریات و مجلات منتشره حوزه دفاع مقدس فراهم آمده است و تمام مخاطبان و مطالعه کنندگان می تواند از این کتب بهره گیرند.



به گفته این مقام مسئول، در این بخش همچنین رایانه و نرم افزارهای دفاع مقدس موجود و در دسترس مراجعه کنندگان قرار گرفته است.



موسوی افزود: اخیرا 900 جلد کتاب با موضوعات تخصصی دفاع مقدس متفاوت به ارزش ریالی 20 میلیون ریال از طرف بنیاد حقظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان به کتابخانه مرکزی اهواز اهدا شد.



افتتاح بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در گتوند

همچنین در مراسمی و با حضور عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در گتوند افتتاح شد.

این بازارچه با بیش از 28 غرفه در مرکز شهرستان گتوند احداث و راه اندازی و با شروع به کار آن برای بیش از 30 نفر به صورت مستقیم و برای حدود 90 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود.



همچنین بعد از این مراسم ساختمان شرکت تعاونی زنان عقیلی به بهره برداری رسید. ساختمان این شرکت با بیش از 500 نفر عضو از بانوان در شهر ترکالکی احداث و به بهره برداری رسید.



قدرت اله امانی پور فرماندار گتوند در این مراسم ضمن تقدیر از فعالیتهای این شرکت گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر برای اشتغال بانوان در منطقه فعالیتهای بسیار خوبی صورت گرفته که نمونه آن این شرکت است که توانسته با جذب بیش از 500 نفر عضو برای بیش از 10 نفر از بانوان هم شغل ایجاد کند.



تشکیل جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در شهرستان هفتکل

از سویی دیگر جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در شهرستان هفتکل با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این طرح برگزار شد.



در این جلسه بهزاد صالح بیگی فرماندار هفتکل گفت: مهمترین هدف دولت از اجرای قانون طرح هدفمند کردن یارانه ها جراحی و احیای اقتصاد کشور، تحقق عدالت اجتماعی و فراهم شدن زمینه رقابت پذیری و بهره وری در واحدهای مختلف است.



فرماندارهفتکل در این نشست از مسئولان اجرایی دستگاه ها خواست با توجه به نظر هیئت دولت و مصوبه مجلس و تاکید استاندار خوزستان همه توان خود را برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در سطح شهرستان اعمال کنند.



در ادامه این جلسه مقرر شد اداره بازرگانی نیز گزارش جامعی از تغییرات و نوسانات قیمت کالاهای مشمول طرح هدفمندکردن یارانه ها به فرمانداری تحویل دهد.



برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در هفتکل

در عین حال فرماندار شهرستان هفتکل در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: پدیده شوم اعتیاد به مواد مخدر، موجب از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها و به تبع آن جامعه می شود.



بهزاد صالح بیگی بر ضرورت مبارزه جدی و همه جانبه با این پدیده خانمان سوز تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی های مدرن برای آموزش خانواده ها در تمامی سطوح جامعه برای مقابله با این پدیده شوم شد.



فرماندار هفتکل گفت: اگر در چارچوب مبارزه با مواد مخدر در جامعه و میان خانواده ها فرهنگ سازی شود، اعتیاد در جامعه به شدت کاهش خواهد یافت.



صالح بیگی به نقش آموزش در کاهش میزان اعتیاد به مواد مخدر در اجتماع وآموزش مهارتهای زندگی اشاره کرد و افزود مسئولان باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنند.



وی تاکید کرد: مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد نیازمند بسیج عمومی و اطلاع رسانی همگانی است و در آخر ضمن تشکیل کمیته های ستاد مبارزه فرعی مواد مخدر شهرستان یوسف شفیعی به عنوان دبیر ستاد انتخاب و معرفی شد.