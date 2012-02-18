به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در مطلب خود می نویسد: هر چند اتحادیه اروپا و نمایندگان حاضر در کنگره آمریکا تصمیم به تنبیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته ای این کشور دارند اما دولت اوباما چنین تفکری را ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است : در ماه های اخیر فشارهای زیادی از سوی اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا به ایران وارد شد و این در حالی بود کاخ سفید از ابتدا در برابر این فشارها مقاومت می کرد اما در نهایت با اعمال تحریم ها موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا از سال 2009 میلادی تحریم های زیادی را علیه ایران اعمال کرده اما تحریم اعمال شده با تحریم مطرح شده توسط کنگره متفاوت بوده است. مقامات آمریکا معتقدند که اعمال تحریم های شدید علیه سومین صادرکننده بزرگ نفت جهان موجب افزایش بی سابقه بهای نفت شده، بازیابی و اصلاح اقتصاد جهان را با مشکل مواجه کرده، کسب حمایت های بین المللی برای اعمال تحریم های بین الملی را مشکل می کند و حتی موفقیت در انتخابات را با مشکل مواجه می کند.

برای مثال در اواخر سال 2011 میلادی دولت اوباما با خواسته کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های سنگین علیه بانک مرکزی ایران مخالف بود. هر چند اتحادیه اروپا نیز پا را فراتر گذاشته و تحریم هایی را اعمال کرد که بر اساس آن خرید نفت از تهران ممنوع می شود.

درهمین رابطه کنگره آمریکا در ماه جاری طرحی را آماده می کند که بر اساس آن ایران از نهاد مبادله چک های بین المللی برای مبادلات مالی بین المللی ( SWIFT ) ( جامعه بین المللی بین بانکی برای ارتباطات مالی ) کنار گذاشته شود. این طرح در صورت تصویب شدن و امضا شدن توسط اوباما اقتصاد ایران را با مشکل جدی مواجه کرده و توانایی بانک ها را برای مبادله به کمترین میزان ممکن می رساند.

دیروز جمعه نیز SWIFT اعلام کرد که آماده است تا تحریم هایی را علیه موسسات مالی ایران اعمال کند.

اما با این وجود دولت آمریکا در برابر این تحریم های نیز تردیدهایی را دارد که مهمترین موارد آن در بالا ذکر شد. در هنگام تحریم های نفتی متحدان اصلی آمریکا در آسیا همانند کره و ژاپن از واشنگتن خواسته بودند تا امکان ادامه داد وستد با ایران برای آنها فراهم باشد بر همین اساس در حال حاضر نیز در صورت تصویب شدن طرح جدید کنگره روابط تجاری اغلب کشورها با ایران قطع می شود و این ممکن است فشارهای وارده بر آمریکا برای لغو تحریم ها را افزایش دهد و این چیزی نیست که اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواهان آن باشد.