مسلم رحیمی، مدیر کل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد درباره برنامه‌های این مرکز به خبرنگار مهر گفت: از اول آبان‌ماه سال جاری تاکنون از تمام ظرفیت‌های صدا، سیما، خبر و سایت مرکز برای حضور حداکثر مردم برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استفاده شده است.

وی در خصوص برنامه‌های تولیدی این مرکز در امر انتخابات اظهار داشت: همه تلاش خود را در برنامه‌های تولیدی با هدف جذب حداکثری مردم، انتخاب اصلح و آگاهی ‌بخشی به مردم در اولویت کار این مرکز قرار گرفته است.

رحیمی به تغییرات ساختاری و محتوایی در برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: روز شمار و شمارش معکوس انتخابات بعد از 22 بهمن ماه در شبکه استانی دنا ایجاد شد و برنامه‌هایی در ساختارهای میزگرد با ریتم قابل قبول و ضرباهنگ متناسب با فضای انتخابات طراحی شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد: هر روز ویژ‌برنامه‌هایی در شبکه استانی دنا تدارک دیده شد، ضمن آنکه از ظرفیت زیرنویس، آنوس و آیتم‌های میان برنامه استفاده می‌شود.

رحیمی مشارکت مردم استان را در انتخابات بسیار چشمگیر عنوان کرد و گفت: با توجه به شور و نشاطی که در بین مردم استان برای حضور در انتخابات به وجود آمده پیش‌بینی می‌شود بالای 90 درصد از جمعیت استان در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: در روز انتخابات دو حوزه اخذ رای به طور زنده از شبکه استانی دنا پخش می‌شود و برای ارتباط با رادیو نیز در شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌ریزی شده و ویژه برنامه زنده انتخابات از ساعت 7 صبح روز رای گیری در بخش‌های صدا و سیما تولید و پخش می‌شود.