به گزارش خبرنگار مهر، فاضلنظری رئیس حوزه هنری استان تهران ضمن بیان این مطلب در دومین نشست خبری جشنواره فیلم 100 که صبح امروز با حضور حسین ربانی غریبی برگزار شد گفت: درست هشت سال پیش زمانی که برای نخستینبار اسم برگزاری جشنواره فیلم 100 به میان آمد، سیاستگذاران این جشنواره باور نمیکردند که بعد از چندسال با لطف خدا و زمینههایی که برای برگزاری این جشنواره فراهم شده بتوانند جای خالی یک فرصت فرهنگی ارزنده را پر کنند.
وی در ادامه افزود: حوزه هنری در یک دوره زمانی تصمیم گرفت برخی از جشنوارههایی که برگزار میکند را متوقف کند ولی خوشبختانه جشنواره فیلم 100 از جمله رویدادهای فرهنگی بود که بخت و اقبال تداوم را داشت. امروزه پرورش استعدادهای جوان به یک شعار صرف تبدیل شدهاست و بسیاری از ارگانها و نهادهایی که جشنواره برگزار میکنند این شعار را بدون در نظر گرفتن محتوا به کار میگیرند. اما حوزه هنری این شعار را در طول سالها فعالیت خود به معنای واقعی سرلوحه کارهای خود قرار داده است از همینرو توجه به استعدادهای جوان از نکات مهم و قابل توجه در جشنواره فیلم 100 است.
فاضل نظری ادامه داد: بسیاری از هنرمندان بنابر استعداد و علاقهای که دارند فیلم میسازند یعنی علاقه و استعداد در تولید یک اثر هنری گره میخورد، اما برخی دیگر از جوانها هستند که بنابر شرایط این حرفه را انتخاب کردند و هیچگاه فرصت تجربه در این عرصه را نداشتند و از آنجا که سینما هنری پر هزینه است فرصت آزمون و خطا به معنای واقعی در این عرصه نیست بنابراین جشنواره بینالمللی فیلم 100 فرصت آزمون و خطا و جمعبندی توانایی هنرمندان جوان را ایجاد می کند .
رئیس حوزه هنری استان تهران با اشاره به شعار محوری این جشنواره گفت: امروز جشنواره فیلم 100 به عنوان یک فرصت واقعی تلقی میشود. از اینرو این جشنواره در دورههای مختلف برگزاری با شعارهای مختلفی روبرو بوده است. بهعنوان مثال شعار "ایده های نو"،" سینمای تذکر " از جمله شعارهای جشنوارههای پیشین فیلم 100 بوده است و امسال نیز شعار "اخلاق" محور برگزاری هشتمیمن دوره جشنواره فیلم 100 است.
فاضل نظری در پایان سخنان خود با اشاره به جوانگرایی این دوره از جشنواره گفت: جشنواره فیلم 100 محلی برای گره خوردن پرورش استعدادهای جوان و اعتماد به مدیریت جوان تر ها است و اگر این اعتماد به وجود آید چهره های جوان در عرصههای مختلف فرهنگی فعالیت خود را به بهترین شکل آغاز میکند. از این رو معتقدم مدیریت در نسل جدید تجلی ارمان و انگیزه است و امیدوارم این پیام روشن که در برگیرنده اعتماد به جوان است در عرصه مدیریت برنامههای هنری قوت پیدا کند.
در ادامه این نشست حسین ربانیغریبی دبیر هشتمین جشنواره فیلم 100 ضمن ارائه گزارشی از دبیرخانه این جشنواره با اشاره به پخش فیلمهای 100 ثانیه ای از شبکه پنج سیما گفت: فیلمهای حاضر در این جشنواره در برنامهای با عنوان سینما 100 پخش میشود، همچنین در این جشنواره 8 فیلم با عنوان صلح و نوع دوستی که با همکاری هلال احمر ساخته شده است حضور دارد از همین رو برخی از فیلمسازان رای ساخت فیلم 100 ثانیهای به سومالی رفتند و سه فیلم از سومالی در این جشنواره حضور دارد.
دبیر هشتمین جشنواره فیلم 100 در ادامه صحبتها خود با اشاره به رونمایی این جشنواره گفت: مراسم رونمایی از این جشنواره در تاریخ 2 اسفندماه با حضور محمد حسن پزشک مدیرعامل موزه سینما انجام می شود و پس از آن مراسم افتتاحیه در تاریخ 3 اسفندماه در تالار هنر اصفهان برگزار میشود و همزمان با افتتاح این جشنواره اکران فیلمها در شش سانس نیز آغاز می شود و قرار است فیلم های بخش ملی، بخش ویژه جهاد اقتصادی و بخش بین الملل نمایش داده شود. از تاریخ 4 اسفندماه نمایش فیلم ها به صورت همزمان در تهران و 8 استان دیگر آغاز به کار میکند و در تهران طی دو روز فیلمها درپردیس سینما آزادی در پنج سالن از ساعت 11 صبح تا ساعت 23 نمایش فیلم دارد.
ربانی غریبی در پایان صحبتهای خود با اشاره به کم و کیف برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر گفت: این جشنواره از تاریخ 4 تا 6 اسفند برگزار می شود. مراسم افتتاحیه در تاریخ 3 اسفندماه در تالار هنر اصفهان برگزار می شود و همزمان با افتتاح این جشنواره اکران فیلم ها در شش سانس نیز آغاز می شود و قرار است فیلم های بخش ملی، بخش ویژه جهاد اقتصادی و بخش بین الملل نمایش داده شود. از تاریخ 4 اسفندماه نمایش فیلم ها به صورت همزمان در تهران و 8 استان دیگر آغاز به کار میکند و در تهران طی دو روز فیلمها درپردیس سینما آزادی در پنج سالن از ساعت 11 صبح تا ساعت 23 نمایش فیلم دارد.
وی در پایان افزود: در راستای برگزاری این جشنواره کارگاههای تخصصی فیلمسازی با حضور هیات انتخاب مبنی بر چگونگی و معیار انتخاب آثار برگزار میشود، همچنین هیات داوران جوان در یک نشست تخصصی دیدگاه خود درباره فیلم های 100 ثایه ای را ارائه میدهند. یک کارگاه تخصصی دیگر درباره صداگذاری و موسیقی در فیلمهای 100 ثانیهای برگزار می شود چراکه هیئت داوران تشخیص داده اند که فیلمهای 100 ثانیه در این دو مقوله دچار ضعف هستند. اختتامیه جشنواره هم ساعت 18:30 در تاریخ 5 اسفند در تالار اندیشه برگزار میشود.
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