استفاده نامناسب از بخاری در گرگان دو کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام صبح شنبه آتش نشانی گرگان، عدم رعایت مسائل ایمنی و بی احتیاطی در استفاده از وسایل گرمازا موجب مرگ و سوختگی شدید دوکارگر یک دامداری شد.

دراین دامداری برای گرمادهی در داخل اتاق استراحت کارگران از سیلندر11 کیلویی گازمایع برای بخاری استفاده می شد که نشتی گازسبب انفجار و آتش سوزی می شود.

در این حادثه پس از چند ثانیه آتش تمام فضای اتاق را فرا می گیرد، وجود 4سیلندر11 کیلویی دیگر وعمل کردن سوپاپ آنها به میزان بالایی برحجم آتش می افزاید، به طوری که باعث غافلگیری و متاسفانه سوختگی و مرگ یکی از دوکارگر می شود.

همچنین یک نفردیگر که برای نجات وی وارداتاق می شود دچار سوختگی شدید می شود.

با اعلام خبر حادثه به سامانه 125 سریعا تیم اطفاء حریق سازمان از ایستگاه (2) به محل اعزام شد که به محض رسیدن ، ضمن مهارآتش یکنفر مصدوم (دارای سوختگی شدید ) از حریق بیرون آورده و جهت مداوا تحویل نیروهای اورژانس 115و جسد نیز درحضور قاضی کشیک تحویل پزشکی قانونی شد.

حادثه آتش سوزی در دقایق اولیه با تلاش و کوشش مستمر مامورین آتش نشانی خاموش شد.



آتش نشانی گرگان تاکید کرد: شهروندان گرامی دراستفاده از لوازم گرمازا مسائل ایمنی را رعایت کنند و ازاستفاده سیلندر11کیلویی گاز مایع برای بخاری خودداری کنند.

همچنین هیچ وقت سیلندر گازمایع را درداخل منزل وفضای بسته نگهداری نشود، زیراحادثه هیچ وقت خبرنمی دهد.