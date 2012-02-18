مصوبات شورای ترافیک چالدران اجرایی شود/ احداث پل روگذر آیدانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح شنبه در ششمین جلسه شورای ترافیک چالدران گفت: نظر شورا به عنوان یک نظر کارشناسی در رابطه با ترافیک شهرستان بوده و هر گونه بی دقتی و استفاده از نظرات سلیقه‌ای در رابطه با وضعیت ترافیک باعث ایجاد اخلال در اهداف شورای ترافیک شده و تبعات جبران ناپذیری دارد.

وی اظهار داشت: به منظور تسهیل رفت و آمد و عبور و مرور شهری سه دستگاه خودروی ون و 25 دستگاه تاکسی جهت فعالیت در آژانسهای تلفنی تا یک ماه آینده به ناوگان حمل و نقل شهری افزوده می شود.

رئیس شورای ترافیک چالدران به ضرورت احداث پل روگذر در تقاطع سه راهی آیدانه برای جلوگیری از تصادفات تاکید کرد و افزود: اداره راه و ترابری نسبت به انجام مطالعات لازم برای ایجاد پل روگذر در سه راهی اقدام کند.

قلیپور با اشاره به نزدیک شدن حلول سال جدید و برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نباید تصاویر، تراکت و عکسهای کاندیداهای انتخابات مجلس نهم در دوران تبلیغات چهره شهرستان را در آستانه سال جدید تحت الشعاع قرار دهد.

وی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب دشمنان نظام را مایوس و دست رد بر سینه بدخواهان نظام اسلامی می زنند، ادامه داد: با وجود تبلیغات گسترده استکبار برای تحریم راهپیمایی مردم در یوم الله 22 بهمن با لبیک به ندای رهبر یکپارچه به صحنه آمده و تمام نقشه های ایادی استکبار برای جدا کردن ملت از نظام اسلامی و ولایت فقبه نقش بر آب شد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر نسبت به تعیین یک محل به عنوان پارکینگ خودرو و همچنین استفاده از پارکبان در خیابان‌های اصلی چالدران نظراتی ارائه و مقرر شد در جلسه آینده نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام شود.