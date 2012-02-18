افتتاح 8 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند

سعید صابونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج هزار و 200 واحد از این تعداد قابل افتتاح اوایل اسفند با حضور مسئولان عالی رتبه به متقاضیان تحویل خواهد شد.



وی با بیان اینکه این واحدها با امکانات کامل، آب، برق، گاز و تلفن تحویل متقاضیان می شود، افزود: چهار هزار واحد از این پنج هزار واحد در فاز پنج و از جمله 12 هزار و 900 واحد شرکت کوزو بوده که به بهره برداری خواهد رسید.



مدیر عامل شهر جدید پرند هزار و 200 واحد باقی مانده را مربوط به انبوه سازان و شرکت های داخلی عنوان کرد: در فازهای 4 و 5 افتتاح خواهد شد.



صابونی، همچنین از افتتاح دو هزار و 800 واحد مسکونی باقی مانده از هشت هزار واحد قابل افتتاح در اواخر نیمه دوم اسفند خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری و انجام تعهدات دستگاه های خدمات رسان، این واحدها به موقع به متقاضیان تحویل شود.



فاز بعدی پروژه تیرماه به بهره برداری می رسد

وی با بیان اینکه تاریخ بعدی افتتاح واحدهای مسکن مهر، تیرماه سال آینده خواهد بود، اظهار امیدواری کرد که پرونده مسکن مهر پرند تا پایان سال 91 بسته شود.



مدیر عامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه هر سه شنبه با حضور معاون وزیر و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان در این شرکت جلسه داریم و مسایل و گزارشات مربوط به مسکن مهر را پیگیر هستیم، گفت: در راستای توافق فی مابین بین وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو، عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی 8 هزار واحد آماده افتتاح به اتمام رسیده است.



در راستای بازدید وزرا و مسئولان دو وزارت راه و شهرسازی و نیرو در اوایل بهمن ماه از شهر پرند ، مقرر شد جهت تسریع در اجرای تأسیسات زیربنایی آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکن مهر، مهندس محمودی مشاور وزیر نیرو درامور مسکن مهر و مهندس صومعه لو معاون راه و شهرسازی هر هفته سه شنبه ها درمحل شرکت عمران شهر پرند جلسه ای را پیرامون توافقات و اقدامات آب و فاضلاب تشکیل دهند.



عملیات اجرایی ساخت مسکن مهر در شهر پرند برای ساخت 95 هزار مسکن مهر در اراضی حدود هزار و بیست هکتار از سال 88 آغاز شده است که تا کنون 91 هزار واحد فوندانسیون، 77 هزار واحد اسکلت، 74 هزار و500 واحد سفت کاری و 62 هزار و 500 واحد آن به پایان سفتکاری و 27 هزار و 500 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.