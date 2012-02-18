به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز شنبه در نخستین همایش ملی "دفاع سایبری" که با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: حمایت از بومی سازی نرم افزار و ایجاد زیرساختهای امن ارتباطی از جمله مهمترین تصمیمات راهبردی در عرصه دفاع سایبری است که در این راستا اولین مرحله از این شبکه خردادماه سال 91 به زیربار می رود.

دستگاههای اجرایی ملزم به راه اندازی گروه فوریتهای امنیت رایانه ای شدند

وی ایجاد سامانه امنیتی و راه اندازی مرکز 24 ساعته رخدادهای امنیتی در سازمان فناوری اطلاعات ایران را از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه امنیت و دفاع سایبری عنوان کرد و گفت: تمامی سازمانها و نهادهای اجرایی کشور باید نسبت به راه اندازی گروه فوریتهای امنیت رایانه ای – گوهر- اقدام کنند که این تکلیف از سال آینده مورد نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گسترش شبکه های اینترنتی و عصر انفجار اطلاعات که جایگاهی ویژه در تمامی عرصه های زندگی بشر دارد هشدار داد که به دلیل نبود ایمنی و تدابیر دفاعی، آسیب هایی که از این فناوری به کشور وارد می شود بیش از منافع آن نباشد.

وجود 5 میلیون ترابایت اطلاعات در شبکه اینترنت

تقی پور با اشاره به آمارهای موجود از اطلاعات منتشر شده در شبکه اینترنت جهانی تاکید کرد: 5 میلیون ترابایت اطلاعات در اینترنت موجود است که این رقم معادل یک کتابخانه با 50 هزار میلیارد کتاب یا یک میلیارد فیلم ضبط شده DVD برآورد می شود. در همین حال تاکنون 555 میلیون دامنه اینترنتی و 200 میلیون وبلاگ به ثبت رسیده است و 2 میلیارد نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند که پیش بینی می شود این رقم در سال 2020 به 5 میلیارد نفر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه کارکردها و نتایج اقتصادی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشورهایی مانند کره ، مالزی ، چین و هندکه ICT را به عنوان پیشران اقتصادی درنظر گرفته است، گفت: در کشور ما نیز وجود 36.5 میلیون کاربر که بیشترین تعداد در بین کشورهای منطقه است نشان می دهد که فرصت ها و ظرفیتهای علمی، سیاسی و حاکمیتی بسیاری از این شبکه قابل دریافت است.

اینترنت یک تیغ دو لبه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت را تیغ دولبه ای عنوان کرد که همانطور که فرصتهای فرهنگی اجتماعی بسیاری به همراه دارد می تواند علیه ما نیز استفاده شود و زمانی که این تهدیدها کنترل نشود به طور قطع تهدیدهای آن بیش از فرصتهای آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه شبکه اینترنت قابل اطمینان نیست و جهانی بودن آن بدون هیچ حد و مرزی یک سری تهدیدات را به همراه دارد خاطرنشان کرد: امروزه شاهد آن هستیم که اینترنت به عنوان ابزاری بسیار قوی در انقلاب های رنگی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

تقی پور با تاکید براینکه شرکت گوگل اذعان دارد که تمامی اطلاعاتش را در اختیار سازمان "سیا" قرار می دهد، گفت: تخریب و تهدیدهایی چون شنود و سرقت اطلاعات از دیگر مواردی است که به دلیل نبود دفاع سایبری می تواند به تهدید منجر شود.

الزام دستگاههای دولتی برای اجرای یکپارچگی امنیت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ سیاستهای نظام در فضای افتا را از جمله برنامه های راهبردی برای صیانت از اسرار کشور و ایمنی آن در برابر هجمه های دشمن عنوان کرد و ادامه داد: این سیاستها که در 9 بند به آن تاکید شده است تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی را در جهت یکپارچگی امنیت فرا می خواند.

وی ایجاد آزمایشگاهها، حمایت از صنعت داخلی و شرکتهای دانش بنیان، ایمن سازی زیرساختها و ممنوعیت خرید خارجی به صورت غیر کنترل شده را از جمله اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با دفاع سایبری عنوان کرد.