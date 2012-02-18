دستگیری 24 شکارچی متخلف/ جریمه نقدی 9 واحد صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی از دستگیری 24 نفر متخلف شکار و صید، کشف وضبط تعداد 193 قطعه ماهی و 10 قطعه پرنده و دو راس پستاندار و پنج قبضه اسلحه غیرمجاز طی یک ماه گذشته خبر داد.

وی از دستگیری یک باند قاچاق پرنده شکاری نایاب و گران قیمت در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: این باند شناسایی شده در قالب یک گروه پنج نفره اقدام به فعالیت کرده که قبل از قاچاق دو قطعه پرنده شکاری نایاب و گران قیمت بحری و بالابان به کشور عراق با همکاری پلیس پیشگیری دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

محکومیت 9 واحد صنعتی متخلف در سردشت به پرداخت جریمه نقدی

رئیس اداره بازرگانی سردشت در جلسه هماهنگی اجرای طرح ویژه نوروز 91 این شهرستان، گفت: این واحدها شامل پنج واحد عمده فروش برنج و روغن نباتی بوده که طی یک ماه گذشته به جرم کم فروشی و گرانفروشی شناسائی و به پرداخت 106 میلیون و 700 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

زندش افزود: طی 10 ماه گذشته همچنین 8 هزار و 116 مورد بازرسی از صنوف این شهرستان انجام شده که در این زمینه با تشکیل 214 پرونده تخلف بیش از 494 میلیون و 684 هزار ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شده است.

شناسایی 28 موقوفه جدید درمیاندوآب

حجت الاسلام حسین اعتمادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندوآب از شناسایی 28 موقوفه جدید در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: میاندوآب رتبه اول در بین 17 شهرستان آذربایجان غربی در حوزه وقف جدید را به خود اختصاص داده که این زمینهای وقفی برای احداث مسجد، حسینیه و خانه عالم مورد استفاده قرار می گیرد.