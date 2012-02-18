  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

اخبار آذربایجان غربی/

دستگیری 24 شکارچی متخلف/ جریمه نقدی 9 واحد صنفی

دستگیری 24 شکارچی متخلف/ جریمه نقدی 9 واحد صنفی

ارومیه - خبرگزاری مهر: دستگیری 24 شکارچی غیرمجاز، جریمه نقدی 9 واحد صنفی مختلف در سردشت و شناسایی 28 موقوفه جدید در میاندوآب اهم اخبار کوتاه امروز آذربایجان غربی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی از دستگیری 24 نفر متخلف شکار و صید، کشف وضبط تعداد 193 قطعه ماهی و 10 قطعه پرنده و دو راس پستاندار و پنج قبضه اسلحه غیرمجاز طی یک ماه گذشته خبر داد.

وی از دستگیری یک باند قاچاق پرنده شکاری نایاب و گران قیمت در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: این باند شناسایی شده در قالب یک گروه پنج نفره اقدام به فعالیت کرده که قبل از قاچاق دو قطعه پرنده شکاری نایاب و گران قیمت بحری و بالابان به کشور عراق با همکاری پلیس پیشگیری دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

محکومیت 9 واحد صنعتی متخلف در سردشت به پرداخت جریمه نقدی

رئیس اداره بازرگانی سردشت در جلسه هماهنگی اجرای طرح ویژه نوروز 91 این شهرستان، گفت: این واحدها شامل پنج واحد عمده فروش برنج و روغن نباتی بوده که طی یک ماه گذشته به جرم کم فروشی و گرانفروشی شناسائی و به پرداخت 106 میلیون و 700 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

زندش افزود: طی 10 ماه گذشته همچنین 8 هزار و 116 مورد بازرسی از صنوف این شهرستان انجام شده که در این زمینه با تشکیل 214 پرونده تخلف بیش از 494 میلیون و 684 هزار ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شده است.

شناسایی 28 موقوفه جدید درمیاندوآب

حجت الاسلام حسین اعتمادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندوآب از شناسایی 28 موقوفه جدید در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: میاندوآب رتبه اول در بین 17 شهرستان آذربایجان غربی در حوزه وقف جدید را به خود اختصاص داده که این زمینهای وقفی برای احداث مسجد، حسینیه و خانه عالم مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 1536930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها