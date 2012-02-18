اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد قبل از ظهر شنبه در استان البرز به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز برگزار شد.



نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روش های پیشگیری اولیه در محیط آموزشی، روش های پیشگیری اولیه اعتیاد در محیط کار، روش های پیشگیری اولیه اعتیاد در محله ها با تاکید بر سی بی او اس و سازمان های مردم نهاد، نقش رسان های دیداری، نوشتاری، شنیداری و الکترونیک در پیشگیری از اعتیاد از جمله موضوعات و محورهای این کنگره علمی است.



بهره وری و مداخله مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد، ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان عرصه پیشگیری، بسط و گسترش ساز و کارهای پیشگیری اولیه از اعتیاد از جمله اهداف کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان البرز است.



سردار اکبرشاهی فرمانده نیروی انتظامی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز در خصوص سیاست های امر مبارزه با مواد مخدر و پیام وزیر سخنرانی کردند.



حجت الاسلام محسن کازرونی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج و همچنین حمید صرامی مدیر کل فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری نیز در خصوص اهداف و تدابیر سیاست های کلان فرهنگی و پیشگیری سخنرانی کردند.



تا کنون 6 مقاله به این کنگره ارائه شده است که فراخوان مقالات از ششم تیر ماه سال جاری بوده است.



در پایان اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان البرز مقاله برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.



در حاشیه این کنگره غرفه های در رابطه با پیشگیری اولیه از اعتیاد نیز دایر بود.

