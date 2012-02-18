ایران آماده کمک فوری به مصر است/ کسی توان حمله به ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مجتبی امانی" در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر از تمایل ایران برای برقراری روابط نزدیک با مصر خبر داد و گفت: در مسئله کمکهای آمریکا به مصر ما مشکلی را شاهد هستیم و آن این است که مصر با پذیرفتن این کمکها آسیبهای زیادی را متحمل شده است.

وی افزود: کمکهای آمریکا به نفع ملت و دولت مصر نیست، ایران با وجود قطع بودن 3 دهه ای روابط با آمریکا پیشرفتهای اقتصادی، علمی و فرهنگی متعددی را شاهد بوده است. اگر دشمن نتواند به شما از راه دشمنی ضربه بزند از راه دوستی وارد می شود. بر همین مبنا رابطه دوستی با آمریکا به مصر آسیب زده و متاسفانه حسنی مبارک تمامی سیاستهای خود را با پیروی از واشنگتن تعیین می کرد.

وی در ادامه افزود: ایران آمادگی دارد در صورت قطع کمکهای آمریکا به صورت فوری و سریع به این کشور کمک کند و ما از هرگونه کمک به برادران مصری دریغ نمی کنیم.

امانی در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال حمله علیه ایران اظهار داشت: آنها (آمریکا و اسرائیل) خواهان جنگ هستند تا از دست ایران راحت شوند، اما هرگز نمی توانند به این هدف برسند. تهدیدات آنها باعث می شود که از لحاظ روانی راحت شوند و مطمئن باشید اگر توانش را داشته باشند یک ثانیه برای حمله به ایران صبر نمی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع آنها در پی ایجاد مانع در برابر پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، هسته ای ایران و عدم حمایت از مسائل مهمی همچون فلسطین هستند. از طرفی با توجه به تحولات اخیر کشورهای عربی و تغییر رژیمهای وابسته به غرب وضعیت آنها بدتر شده و این کشورها در صورت جنگ در کنار ایران قرار می گیرند. ملتهای عربی بعد از انقلابهایی که رخ داد اراده مستقل خود را بدست آورده و در تصمیمات تاثیرگذار هستند.