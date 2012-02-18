شناسنامه کافی نیست / رای دهندگان کارت ملی همراه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان فرماندار کرج در شعب اخذ رای که با هدف افزایش سطح آگاهی عوامل اجرایی انتخابات با قانون و احکام برگزاری انتخابات بعد از ظهر شنبه برگزار شد، مسئول فناوری فرماندار کرج ضمن تشریح نحوه استفاده از نرم افزار انتخابات گفت: به ازای هر شعبه یک دستگاه رایانه و یک بارکد خوان برای خواندن اطلاعات کارت ملی به منظور تسریع در روند کار اختصاص داده می شود.



محسن محسنی با بیان اینکه در دوره های پیشین استفاده از نرم افزار و ارتباط با سرور مرکزی در وزارت کشور بیشتر از طریق شبکه و خطوط تلفن انجام می گرفت، گفت: در این دوره از یک خط مخصوص برای ارتباط شعب با وزارت کشور بهره برده می شود.



وی افزود: به هر کاربر یا نماینده فرماندار در شعب اخذ رای، دستگاهی به نام GSL مودم که یک سیم کارت همراه اول درون آن جاگذاری شده است تحویل و رد و بدل اطلاعات شعبه با وزارت کشور از طریق این سیم کارت امکان پذیر می شود.



محسنی با بیان اینکه این اقدام به منظور افزایش ضریب سلامت انتخابات صورت می گیرد، تاکید کرد: هیچگونه تماس تلفنی و یا ارسال پیامک از طریق این سیم کارت امکانپذیر نیست و تنها احراز هویت رای دهندگان در خصوص اعتبار رای آنها بررسی می شود.



استعلام کد ملی، اصلی ترین بخش نرم افزار انتخابات



"احراز هویت رای دهنده و اعتبار رای از طریق بارکد خوان مشخص می شود". محسنی با بیان این مطلب افزود: پس از خواندن کد ملی، در صورتیکه پس از استعلام از وزارت کشور تکراری بودن کد ملی رای دهنده محرز شود، از دادن رای مجدد وی جلوگیری می شود.



مسئول فناوری فرمانداری کرج تاکید کرد که همه این اقدامات برای اطمینان مردم از صحت و سلامت انتخابات انجام می شود.



محسنی همچنین ملاک هویت رای دهندگان در روز انتخابات را شناسنامه عنوان و در عین حال تاکید کرد: افراد الزاما کارت ملی خود را هم برای رای دادن بیاورند.



به گفته محسنی فرض بر داشتن کارت ملی علاوه بر شناسنامه است، اما چنانچه فردی کارت ملی نداشته باشد یا در روز رای گیری همراهش نباشد، به ناچار تنها از شناسنامه وی استفاده می شود.

