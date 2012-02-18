1300نخبه در بین دانشجویان تحت پوشش امداد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش محمدی در همایش بزرگ دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در یاسوج، افزود: در راستای شکوفایی استعدادها و بروز توانایی‌های این نخبگان، کمیته امداد حمایت های ویژه ای از آنها به عمل می آورد.

وی اظهار داشت: 120هزار دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد در کشور وجود دارد که در دانشگاه‌های مختلف مشغول به تحصیل هستند.

محمدی بیان کرد: برای هزار دانشجوی درحال تحصیل در سراسر کشور زمینه اشتغال فراهم شده تا تجارب لازم را برای کار و فعالیت اداری در بخشهای مختلف امداد که عمدتا بخش فرهنگی است، فرابگیرند.

وی تصریح کرد: دانشجویان به‌عنوان تولید کننده علم وظایف خود را با جدیت انجام می‌دهند و در این راه مسئولان نیز باید از دانشجویان و استعدادهای آنان حمایت کنند.

این مسئول اظهار داشت: در سال جاری و در پی برگزاری همایشهای علمی فرهنگی در کشور، یکهزار و 700 مقاله در تبیین سخنان مقام معظم رهبری پیرامون توسعه علمی و فرهنگی مطابق با معیارهای اسلامی ارائه شده که از هر استان 10 مقاله برگزیده به همایش مرکزی در تهران راه پیدا می‌کند.

محمدی همچنین از اعزام هزار و 200 دانشجو به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این تعداد با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با حماسه های رزمندگان در طول دفاع مقدس، به مناطق جنگی اعزام می شوند.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش و فراهم کردن زمینه‌ها و امکانات لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان از مهم‌ترین برنامه های کمیته امداد استان است.

عبدالمجید فرهادی افزود: به برکت انقلاب اسلامی در این خصوص خدمات بسیار خوبی به این قشر فرهیخته صورت گرفته است.

وی بیان داشت: هم اکنون خدمات کمیته امداد استان به حدود چهار هزار دانشجو انجام می شود.

فرهادی همچنین از جذب کامل 390 میلیون تومان اعتبارات فرهنگی برای خدمات تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان این استان خبر داد.