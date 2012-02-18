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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

محمدی عنوان کرد:

1300نخبه در بین دانشجویان تحت پوشش امداد شناسایی شد

1300نخبه در بین دانشجویان تحت پوشش امداد شناسایی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد کشور گفت: یک هزار و 300 نخبه در بین دانشجویان مددجوی کمیته امداد در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش محمدی در همایش بزرگ دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در یاسوج، افزود: در راستای شکوفایی استعدادها و بروز توانایی‌های این نخبگان، کمیته امداد حمایت های ویژه ای از آنها به عمل می آورد.

وی اظهار داشت: 120هزار دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد در کشور وجود دارد که در دانشگاه‌های مختلف مشغول به تحصیل هستند.

محمدی بیان کرد: برای هزار دانشجوی درحال تحصیل در سراسر کشور زمینه اشتغال فراهم شده تا تجارب لازم را برای کار و فعالیت اداری در بخشهای مختلف امداد که عمدتا بخش فرهنگی است، فرابگیرند.

وی تصریح کرد: دانشجویان به‌عنوان تولید کننده علم وظایف خود را با جدیت انجام می‌دهند و در این راه مسئولان نیز باید از دانشجویان و استعدادهای آنان حمایت کنند.

این مسئول اظهار داشت: در سال جاری و در پی برگزاری همایشهای علمی فرهنگی در کشور، یکهزار و 700 مقاله در تبیین سخنان مقام معظم رهبری پیرامون توسعه علمی و فرهنگی مطابق با معیارهای اسلامی ارائه شده که از هر استان 10 مقاله برگزیده به همایش مرکزی در تهران راه پیدا می‌کند.

محمدی همچنین از اعزام هزار و 200 دانشجو به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این تعداد با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با حماسه های رزمندگان در طول دفاع مقدس، به مناطق جنگی اعزام می شوند.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش و فراهم کردن زمینه‌ها و امکانات لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان از مهم‌ترین برنامه های کمیته امداد استان است.

عبدالمجید فرهادی افزود: به برکت انقلاب اسلامی در این خصوص خدمات بسیار خوبی به این قشر فرهیخته صورت گرفته است.

وی بیان داشت: هم اکنون خدمات کمیته امداد استان به حدود چهار هزار دانشجو انجام می شود.

فرهادی همچنین از جذب کامل 390 میلیون تومان اعتبارات فرهنگی برای خدمات تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان این استان خبر داد.

کد مطلب 1536944

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